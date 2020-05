Nice, Wiltord, Parc des Princes : Les 10 mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

1997 : Nice remporte la dernière finale au Parc



La finale de la Coupe de France 1997 est la dernière finale de coupe nationale organisée au Parc des Princes. Et c’est l’OGC Nice qui l’emporte face à l’En Avant de Guingamp (1-1, 4 tirs au but à 3). Il s’agit à ce jour, du dernier titre remporté par les Aiglons.

Naissances

Sylvain Wiltord (football) né en 1974



La carrière de Sylvain Wiltord bascule en 1998-1999. Cette saison-là, il remporté avec les Girondins de Bordeaux son premier titre de Champion de France et de meilleur buteur. Vainqueur de l’Euro 2000 avec les Bleus, Wiltord (92 sélections, 26 buts) égalise en finale face à l’Italie à la 94e minute de jeu, avant le but en or de David Trezeguet. À la suite de cette victoire, le Français s'engage avec Arsenal. Il disputera 175 matchs avec les Gunners, gagnant deux titres de champion d’Angleterre (2002 et 2004) et deux Coupes d’Angleterre (2002 et 2003). À la fin de son contrat en 2004, il décide de revenir en France, à l’Olympique Lyonnais, où il participe à la conquête de trois titres successifs de Champion de France (2005, 2006 et 2007). Il retrouve ensuite son club formateur, le Stade Rennais. Après des passages à Marseille, Metz et Nantes, Sylvain Wiltord annonce la fin de sa carrière en 2012.



Robins Tchale-Watchou (rugby) né en 1983



Robins Tchale-Watchou est l’un des premiers rugbymen camerounais à s’être imposé au sein du Top 14. Ce deuxième ligne à notamment évolué à Auch, au Stade français ainsi qu’à l’USAP, club avec lequel il dispute la finale du Top 14 en 2010. Il termine sa carrière à Montpellier, et prend sa retraite en 2017. Robins Tchale-Watchou est, par ailleurs, président de Provale, le Syndicat national des joueurs de rugby depuis octobre 2014.