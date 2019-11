NHL – Vancouver : Roussel entrevoit le bout du tunnel

Vancouver actuellement 7eme de l'Ouest en NHL

Alors qu’il a fêté ses 30 ans jeudi dernier, Antoine Roussel a reçu un beau cadeau, en étant envoyé ce lundi en Ligue mineure par les Vancouver Canucks. Cela signifie que l’ailier gauche français entrevoit le bout du tunnel, car il s’était déchiré les ligaments du genou le 13 mars dernier lors d’un match des New York Rangers. Le natif de Roubaix avait alors été fauché en plein vol, lui qui avait réussi une belle première saison avec les Canucks jusque-là., au sein d’une franchise qui ne s’était finalement pas qualifiée pour les play-offs.Désormais guéri, l’ancien joueur des Dallas Stars (entre 2012 et 2018) va donc aller disputer quelques matchs avec l’équipe affiliée aux Vancouver Canucks en Ligue mineure, les Utica Comets (situés dans l’Etat de New York), actuels sixièmes de la Conférence Est de l’AHL. S’il retrouve un bon niveau,, à quatre victoires des Edmonton Oilers, les leaders.