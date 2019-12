NHL : Roussel et Texier ont marqué

A special win on a special night as the #Canucks defeat the Senators at home. 🚨@BudweiserCanada Highlights | https://t.co/hmVivRMXln pic.twitter.com/LtboQXEuIS

— Vancouver #Canucks (@Canucks) December 4, 2019



Belle soirée pour les Français en NHL ! Alors qu’ils ne sont que trois dans la plus grande Ligue de hockey du monde, les deux qui ont joué ce mardi ont marqué un but ! Honneur d’abord à Antoine Roussel, qui n’avait plus joué en NHL depuis le 13 mars, lorsqu’il s’était déchiré les ligaments du genou, et qui a marqué après seulement 1’50 de jeu pour Vancouver. L’ailier gauche de 30 ans a ouvert le score pour Canucks, qui se sont finalement imposés 5-2 contre Ottawa.« Je n’aurais pas pu écrire un meilleur scénario. Premier tir, premier but, c’était génial ! Cela enlève beaucoup de pression de mes épaules. J’avais pensé avant le match que si je marquais, je ferais un geste pour montrer mon respect envers mon idole », a réagi le Français, qui a inscrit son 10eme but pour les Canucks (le 74eme au total en NHL). Grâce à cette victoire, Vancouver occupe la huitième place de la Conférence Ouest.Un autre Français a marqué ce mardi, en la personne d’Alexandre Texier. L’attaquant de 20 ans, qui a joué pendant quinze minutes, a inscrit son quatrième but de la saison (le 7eme au total en NHL) mais cela n’a pas empêché la défaite de Columbus à domicile contre Arizona (2-4). Les Blue Jackets sont désormais treizièmes de la Conférence Est.