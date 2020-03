NBA - Toronto : Aucun Raptor contaminé par le coronavirus

Les doutes semblent effacés, alors que l'inquiétude était réelle. Alors que la pandémie de coronavirus progresse à travers le monde, aucun basketteur des Toronto Raptors n'est contaminé. Pourtant, le risque était réel puisque la franchise canadienne était la dernière à avoir rencontré le Utah Jazz, lundi soir (victoire 101-92), mais depuis, tous ceux qui avaient effectué le voyage à Salt Lake City ont été testés. Tout le monde est donc négatif, même si, visiblement, un résultat était encore attendu ce vendredi. Toutefois, la période de quarantaine de quatorze jours reste en vigueur pour toutes ces personnes. Deux jours après ce fameux succès, deux joueurs du Jazz, à savoir Rudy Gobert et Donovan Mitchell, avaient été testés positifs au COVID-19. Quand celui du Français avait été annoncé, cela avait alors provoqué la suspension pure et simple de la saison en cours de NBA. Pourtant, longtemps placé en défense, sur Rudy Gobert, Serge Ibaka était visiblement le joueur susceptible d'avoir été le plus exposé.