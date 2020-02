Nastasia Noens ne reviendra pas cette saison

On ne verra pas Nastasia Noens en Coupe du Monde cette saison. La meilleure slalomeuse française, âgée de 31 ans, a annoncé ce lundi sur ses réseaux sociaux qu’elle tirait un trait sur cette saison, alors qu’elle avait encore un espoir de retour il n’y pas si longtemps. Fin septembre, lors du stage de l’équipe de France à Ushuaia, elle avait été victime d’une fracture du tibia et d’un arrachement osseux au niveau de la malléole, mais la guérison dure plus longtemps que prévu. « Depuis ma blessure beaucoup de choses ont évolué, je n’ai rien lâché pour pouvoir être au départ de ces 3 dernières Coupes du monde. Mais malheureusement c’est une blessure compliquée, qui demande du temps et de la patience, et avec les règlements de la Fédération international de ski sur les statuts blessés, ça ne me laisse pas vraiment d’autre choix que de ne pas courir cette année. C’est important pour moi de ne pas brûler les étapes, digérer cette saison blanche, et d’être d’attaque pour la saison prochaine », écrit la skieuse française, qu’on ne verra donc pas à Maribor, Ofterschwang et Are pour les derniers slaloms de la saison. En l’absence de Nastasia Noens, le slalom féminin français souffre, Romane Miradoli étant la meilleure tricolore mais la 62eme mondiale.