Naissance de la NBA, Bjorn Börg, MSN : Les 6 juin qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

1946 : Naissance de la NBA



Le 6 juin 1946, la BAA (Basketball Association of America) est créée. Renommé NBA (National Basketball Association) en 1949, la BAA est la première ligue américaine de basketball à faire jouer ses équipes dans de grandes salles situées dans des villes importantes. Lors de la première saison, les villes représentées en BAA étaient : Washington, Philapdephie, New York, Providence, Toronto, Boston, Chicago, Saint Louis, Cleveland, Detroit et Pittsburgh.



2008 : Une victoire et un record à la clé pour Tirunesh Dibaba



Au stade du Bislett à Oslo, en Norvège, l'Éthiopienne Tirunesh Dibaba bat le record du monde du 5000 mètres en 14'11''15. Douze ans plus tard, ce record tient toujours.



2015 : La MSN au sommet de l’Europe



Grâce à des réalisations d’Ivan Rakitić, Luis Suárez et Neymar, le FC Barcelone remporte la Ligue des Champions aux dépens de la Juventus Turin à Berlin (3-1). Emmené par un trio d’attaque (Messi-Suarez-Neymar) exceptionnel durant toute la compétition (27 buts à eux trois en LDC cette saison-là), le FC Barcelone rafle avec ce succès sa cinquième Ligue des Champions. En revanche, pour la Juventus, cette défaite est synonyme de sixième défaite en finale de Ligue des Champions. Un record.

Naissances

Björn Borg (tennis) né en 1956



Considéré comme l’un des plus grands joueurs de tennis de l’histoire, Björn Borg a remporté durant sa carrière, quatorze tournois majeurs, dont onze titres du Grand Chelem et deux Masters. De 1981 à 2012, Borg détient le record du nombre de titres remportés à Roland Garros, avec 6 succès. Son record tombe le 12 juin, le jour où Rafael Nadal glane son 7eme trophée sur la terre battue parisienne. Entre 1976 et 1980, le Suédois remporte pendant cinq années consécutives le tournoi de Wimbledon. Un record qu’il partage toujours avec Roger Federer, qui a réalisé lui aussi cette performance entre 2003 et 2007. Finaliste malheureux de l'US Open à quatre reprises, Borg possède la particularité de n'avoir pris part qu'une seule fois à l’Open d’Australie en treize ans de carrière.



Vincent Collet (basketball) né en 1963



Après une carrière de joueur ponctuée d’un titre de champion de France avec Le Mans en 1982, Vincent Collet devient entraîneur à partir de 2000. Il obtient deux titres dans son nouveau costume, le premier avec Le Mans en 2006, le second avec l'ASVEL Lyon-Villeurbanne en 2009. La consécration pour Vincent Collet arrive le 4 mars 2009. Ce jour-là, l’ancien joueur de Villeurbanne est nommé sélectionneur de l'équipe de France masculine de basket-ball. Avec les Bleus, le Normand remporte le Championnat d’Europe en 2013, premier et unique titre majeur de la sélection française . De mai 2011 à juin 2016 puis d'octobre 2016 à janvier 2020, Collet coiffe également la casquette d'entraîneur de Strasbourg. En mai dernier, il a été confirmé à la tête de l'équipe de France jusqu'aux Jeux Olympiques de Tokyo, reprogrammés en 2021.