Nadal, Ali, Roberto Carlos : Les 3 juin qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

1997 : Roberto Carlos défie les lois de la physique



Lors du match France-Brésil du 3 juin 1997, Roberto Carlos inscrit l’un des plus beaux coups francs de l’histoire du football. Positionné à environ 30 mètres du but de Fabien Barthez, le Brésilien s’apprête à tirer un coup franc plein axe. Après avoir débuté sa course d'élan par des petit pas, Roberto Carlos envoie un boulet de canon du pied gauche. La balle contourne le mur français, et vient se loger dans le petit filet du gardien de l’équipe de France. 23 ans plus tard, la folle trajectoire de ce coup franc est encore gravée dans toutes les mémoires.

Naissances

Rafael Nadal (tennis) né en 1986



Rafael Nadal est considéré comme le meilleur joueur sur terre battue de l’histoire du tennis. C’est simple, depuis le début de sa carrière, le Majorquin possède un bilan de 93 victoires pour seulement deux petites défaites à Roland Garros (12 titres remportés). Il a également remporté le tournoi de Wimbledon en 2008 et 2010, l’Open d’Australie 2009 et l’US Open en 2010, 2013, 2017 et 2019. Il est ainsi le septième joueur de l’histoire du tennis à réaliser le « Grand Chelem en carrière » en simple. Il est le seul joueur de l’histoire à avoir gagné au moins un titre du Grand Chelem chaque année pendant 10 saisons consécutives (2005-2014). Il détient aussi le record de titres en Masters 1000 (35) et il est le seul à avoir remporté 11 fois le même tournoi (Monte-Carlo 2005 à 2012, 2016 à 2018). À ce jour, il ne lui manque plus que le Masters comme titre majeur à son palmarès.



Mario Götze (football) né en 1992



Considéré comme l’un des plus grands espoirs allemands au début de sa carrière, Mario Götze a fait ses débuts en équipe nationale en novembre 2010, à l'âge de 18 ans. Il devient le plus jeune international allemand depuis Uwe Seeler en 1954. Quatre ans plus tard, Götze est sélectionné pour la Coupe du monde au Brésil. Entré en jeu à la 88e minute de la finale contre l’Argentine, il marque l’unique but du match lors de la prolongation et offre la victoire à son équipe.

Décès

Mohamed Ali (boxe) décédé en 2016



Élu à 6 reprises meilleur boxeur de l’année par Ring Magazine (un record), Mohamed Ali est considéré comme l’un des plus grands boxeurs de l’histoire. Durant sa carrière, le boxeur américain a participé à plusieurs combats historiques, dont les trois contre son rival Joe Frazier, qui font partie des plus grands combats de l’histoire de la boxe, ainsi que son affrontement contre George Foreman à Kinshasa, dont il sort vainqueur par K.O. au 8e round devant environ 100 000 spectateurs, le 30 octobre 1974. Au-delà de ses performances sportives, il atteint une notoriété inégalée chez un sportif grâce à son sens du spectacle, sa personnalité provocante, ses prises de positions religieuses et politiques. En 1999, il est couronné « Sportif du siècle » par Sports Illustrated et « Personnalité sportive du siècle » par la BBC.