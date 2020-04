Monte-Carlo, Vincent, Tsonga : Les 17 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événement :

2016 : Rafa, prince de Monaco



Rafael Nadal remporte le tournoi de tennis de Monte-Carlo en venant à bout de Gaël Monfils en finale (7-5, 5-7, 6-0) en 2h46min. En soulevant le trophée de Monte-Carlo pour la neuvième fois, Rafael Nadal devient le premier joueur à remporter neuf fois un même tournoi de la catégorie Masters 1000.

Naissances :

Pierre Vincent (basketball) né en 1964



Après avoir entraîné des équipes de jeunes au sein de la fédération, Pierre Vincent prend la tête de l’équipe féminine professionnelle du Bourges de 2003 à 2011, obtenant de nombreux trophées, dont quatre titres de champion de France. Il rejoint ensuite le club masculin de Villeurbanne, puis Orléans, avant de retrouver le basketball féminin au Famila Schio. En parallèle de sa carrière en clubs, il est nommé sélectionneur de l’équipe de France féminine, poste qu’il occupe jusqu’en août 2013. Il remporte le Championnat d’Europe 2009 contre la Russie, puis il atteint la finale des Jeux olympiques 2012 à Londres, contre les États-Unis où les Françaises remportent la médaille d’argent. En 2013, il conduit l’équipe de France à une nouvelle médaille d’argent lors du Championnat d'Europe 2013 disputé en France.



Jo-Wilfried Tsonga (tennis) né en 1985



Jo-Wilfried Tsonga se révèle sur le circuit ATP en 2008 lorsqu’il atteint la finale de l’Open d’Australie, puis remporte son premier titre sur le circuit professionnel à l’Open de Thaïlande en septembre. Ses titres les plus prestigieux sont sa victoire en 2008 au Masters 1000 de Paris-Bercy, ce qui lui a permis de décrocher pour la première fois son billet pour le Masters, un tournoi dont il atteint la finale à Londres en 2011 lors de sa seconde participation. À ce jour, il a gagné dix-huit titres en simple au cours de sa carrière. Son meilleur rang au classement ATP est une cinquième place mondiale, atteinte en février 2012.

Décès :

Raymond Kaelbel (football) décédé en 2007



Raymond Kaebel est l’un des meilleurs défenseurs centraux du début des années 1950 jusqu’à la fin des années 1960. Formé au FC Colmar, il rejoint en 1950 le RC Strasbourg, puis en 1956 l’AS Monaco avec qui il remporte le Championnat de France et la Coupe de France. Il joue ensuite au Havre AC puis au Stade de Reims et finit sa carrière au RC Strasbourg avec qui il remporte une Coupe de France. Avec l’équipe de France, il est sélectionné pour la Coupe du monde 1954 et la Coupe du monde 1958 où la France finit 3eme. Il compte 35 sélections pour 1 but en équipe de France.