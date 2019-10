Mondiaux: Une 24e médaille record pour Biles

Simone Biles s’est offert un record dimanche aux championnats du monde de gymnastique de Stuttgart.

La quadruple championne olympique américaine s’est adjugée à la poutre sa quatrième médaille d’or de la semaine en Allemagne, et la 18e de sa carrière.

Elle comptabilise désormais 24 médailles aux Mondiaux, ce qui lui permet de battre le record du Bélarusse Vitaly Scherbo, et ses 23 breloques pendant les années 90.

She's done it! @Simone_Biles is the most-decorated gymnast of all time after winning gold on Balance Beam.

Simone Biles

Liu Tingting

Li Shijia #Stuttgart2019 pic.twitter.com/aX1rH1dtvU