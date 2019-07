Mondiaux par équipes-Sabre (D): Les Françaises s’inclinent en finale

Pas de deuxième médaille d’or consécutive pour les sabreuses françaises. Cécilia Berder, Charlotte Lembach, Manon Brunet et Caroline Queroli ont dû rendre les armes ce mardi dans la défense de leur titre face à celles qu’elles avaient vaincues en finale l’an dernier à Wuxi (Chine), les Russes, 45 touches à 40.

BRAVO LES FILLES ⚡️⚡️ Nous sommes fiers de vous ! pic.twitter.com/YGhviTzWhy — FF Escrime (@ffescrime) 23 juillet 2019

Les Tricolores ont toujours fait la course derrière dans cette finale, étant menées de 7 touches après 5 relais, même après le remplacement de Lembach par Queroli. Des bons assauts de Berder et Brunet, leur ont permis de revenir à 31 partout. Mais la Russie a vite repris le large pour s’imposer sans frayeur. Avant la dernière épreuve, le fleuret messieurs par équipes, où la France est en finale, les Bleus comptent 4 médailles, 2 d’or et 2 d’argent.