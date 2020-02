Mondiaux (F) : Roeiseland sacrée, les Bleues loin du compte

Déjà reine des Mondiaux d’Östersund l’an dernier, avec trois médailles d’or en relais autour du cou, Marte Olsbu Roeiseland est en train de partir sur les mêmes bases à l’occasion des champions du monde d’Antholz-Anterselva. La Norvégienne de 29 ans, déjà titrée jeudi en ouverture avec le relais mixte, a remporté le sprint (7,5km), en ne commettant qu’une seule faute au tir. Partie avec le dossard 16, la vice-championne olympique de la spécialité a été dans le Top 8 du classement (sur 101 biathlètes au départ), jusqu’au premier tir, où son sans-faute lui a permis de monter sur le podium provisoire. Malgré sa faute au tir debout, elle a réussi à rester aux avant-postes, seule Susan Dunklee (la seule biathlète à zéro faute dans le Top 5) parvenant à lui résister. Mais l’Américaine de 34 ans a complètement craqué dans les derniers hectomètres, finissant à bout de souffle, à près de sept secondes de Roeiseland, qui s’offre donc son premier titre mondial dans une course individuelle. Dunklee, qui brille rarement en Coupe du Monde, glane une deuxième médaille mondiale (après l’argent sur la mass-start 2017), alors que ce podium surprise est complété par la Tchèque Lucie Charvatova (27 ans), qui n’a jamais terminé sur un podium en individuel en Coupe du Monde, mais qui s’offre une magnifique médaille de bronze.

Les favorites se ratent

Si Dunklee et Charvatova ont réussi à se hisser sur le podium, c’est parce que les favorites sont passées à côté ce vendredi : Dorothea Wierer a terminé 7eme avec 2 fautes au compteur, Hanna Oerberg 18eme avec 3 fautes et Tiril Eckoff 59eme avec 6 fautes... Et que dire des Françaises, qui ont brillé sur les skis mais ont échoué sur le pas de tir, où il y avait pas mal de vent. Célia Aymonier (2 fautes) finit 15eme, Anaïs Bescond (2 fautes) 20eme, Justine Braisaz (4 fautes) 32eme et Julia Simon (4 fautes) 41eme. Elles tenteront de se rattraper lors de la poursuite dimanche, mais il faudra être irréprochable au tir…



CHAMPIONNATS DU MONDE (F) / SPRINT D'ANTHOLZ-ANTERSELVA (ITALIE)

Classement final (7,5km) - Vendredi 14 février 2020

1- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) en 21'13"1 (1 faute)

2- Susan Dunklee (USA) à 6"8 (0)

3- Lucie Charvatova (RTC) à 21"3 (1)

4- Olena Pidhrushna (UKR) à 25"6 (1)

5- Denise Herrmann (ALL) à 30"5 (3)

6- Lisa Vittozzi (ITA) à 37"6 (2)

7- Dorothea Wierer (ITA) à 39" (2)

8- Franziska Preuss (ALL) à 40"8 (2)

9- Ivona Fialkova (SLQ) à 44"2 (1)

10- Aita Gasparin (SUI) à 44"4 (0)

...



15- Célia Aymonier (FRA) à 50"2 (2)

20- Anaïs Bescond (FRA) à 1'00"4 (2)

32- Justine Braisaz (FRA) à 1'22"1 (4)

41- Julia Simon (FRA) à 1'35"7 (4)

...