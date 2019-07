Mondiaux-Epée (M): La médaille se rapproche pour les Bleus

Une première breloque pour la France aux Mondiaux de Budapest ? Les chances sont de plus en plus élevées après les résultats des premiers tours de l’épée masculine ce vendredi. Tous situés dans le même quart de tableau, Yannick Borel, Ronan Gustin et Alexandre Bardenet se sont tous les trois qualifiés pour les huitièmes de finale.

#Budapest2019 [EH] @YannickBorel et Ronan Gustin se retrouveront en match de T16 à 14h50 pic.twitter.com/z74O26p6kX — FF Escrime (@ffescrime) 19 juillet 2019

Au deuxième tour, Borel, champion du monde en titre, s’est imposé 15-11 contre le Danois Patrick Jorgensen. Le Guadeloupéen affrontera Gustin, vainqueur du Suisse Max Heinzer (13-12), garantissant un Tricolore en quarts de finale.

Si Bardenet, tombeur de l’Estonien Sten Prinits (15-11), s’impose face à l’Italien Santarelli, un épéiste français sera automatiquement qualifié pour les demies, offrant au minimum le bronze aux Bleus. Déception en revanche pour Romain Cannone, battu 15-12 par le Japonais Masaru Yamada.