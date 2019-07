Mondiaux-Epée (D): Les Françaises qualifiées

Les championnats du monde d'escrime ont débuté ce lundi à Budapest avec les qualifications à l'épée. Et ça s'est très bien passé pour les Tricolores. Marie-Florence Candassamy (vice-championne d'Europe) a effectué le carton plein et termine à la première place tandis que Joséphine Jacques André Coquin s'est classée douzième. Les deux intègrent donc directement le tableau de 64. C'est également le cas de Coraline Vitalis (championne d'Europe en titre) et Auriane Mallo exemptées du premier tour. La suite de la compétition à l'épée se déroulera jeudi.

