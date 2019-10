Simone Biles s’est adjugé le concours général des Mondiaux de gymnastique ce jeudi à Stuttgart, en Allemagne.

L’Américaine de 22 ans a pris le meilleur sur la Chinoise Xijing Tang et la Russe Angelina Melnikova tandis que les Françaises Aline Friess et Mélanie De Jesus Dos Santos se sont classées respectivement 11e et 20e.

Simone Biles s’octroie ainsi un 16e titre mondial, le cinquième au concours général.