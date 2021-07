MMA - UFC 264 : Poirier domine encore McGregor, contraint à l'abandon

🤯 C'EST TERRIBLE ! Conor McGregor se brise la cheville sous la pression de Dustin Poirer qui remporte cette trilogie ! Quelle fin cruelle pour le 𝙉𝙤𝙩𝙤𝙧𝙞𝙤𝙪𝙨...

📲 #RMCMMA pic.twitter.com/8DnVaVJMTG



— RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) July 11, 2021

Vers un Poirier - Mc Gregor 4 ?

Attendu, le combat phare de l'UFC 264 a tourné court dans la nuit de samedi à dimanche à Las Vegas.A la fin de la première reprise, la cheville de l'Irlandais a lâché sur un appui et la pression de son adversaire, alors qu'il avait plutôt bien débuté et semblait en forme par rapport à leur dernier combat.Vainqueur du premier match contre l'Américain en septembre 2014, McGregor s'est depuis incliné par deux fois contre le natif de Lafayette (Louisiane). Après une défaite lors de la deuxième reprise en janvier dernier, l'Irlandais n'a donc pas pu faire mieux cette nuit pour la belle entre les deux hommes. Suite à ce K.-O. technique déclaré par les docteurs dans l'octogone, c'est Dana White, le patron de l'UFC, qui a confirmé la fracture de « The Notorious », qui a dû être évacué sur civière et qui va rapidement être opéré.Son absence, estimée entre six et neuf mois, pourrait signifier la fin de sa carrière... mais l'idée d'un Poirier - Mc Gregor 4 est déjà lancée. « On ne peut pas avoir un combat qui se termine de cette façon.», a notamment déclaré White, après le combat, sur ESPN. « On ne parle pas comme ça, mais j'espère qu'il pourra rentrer en bonne santé auprès de sa famille », a pour sa part expliqué Poirier, en allusion aux "menaces" de l'Irlandais à son encontre. En effet, bien que battu, ce dernier n'a pas mâché ses mots au sujet de son adversaire et de sa femme. « J’ai bien entamé le combat et après cela ne s’est pas passé comme prévu, a également confié McGregor, sur RMC Sport.» Rendez-vous au prochain épisode donc...