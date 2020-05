MMA : Ngannou, le show même à huis clos

"C'est très frustrant"





Impressionnant ! Pour la quatrième fois d’affilée, Francis Ngannou a signé un KO fulgurant, expédiant Jairzinho Rozenstruik en tout juste 20 secondes samedi soir à Jacksonville, pour le grand retour de l’UFC (Ultimate Fighting Championship). Un affrontement initialement prévu le 28 mars et reporté en raison de la pandémie de coronavirus. Et qui a donc eu lieu à huis clos en Floride."Quand j’ai entendu qu’il voulait me combattre, j’ai su qu’il ne savait pas ce qu’il faisait. Il n’est pas prêt. Il a évidemment beaucoup de potentiel mais il doit prendre du recul et se préparer avant d’affronter quelqu’un comme moi", a ensuite réagi le Camerounais, qui a infligé un déluge de coups de poing à son adversaire surinamien.Après Curtis Blaydes (45 secondes), Cain Velasquez (26 secondes) et Junior Dos Santos (1 minute et 11 secondes), Ngannou a donc encore bouclé rapidement ce nouveau combat, et fait parler sa puissance phénoménale. Le numéro 2 des poids lourds aura-t-il une nouvelle chance de décrocher la ceinture de champion, lui qui s’était incliné contre Stipe Miocic pour le titre en janvier 2018 ?Ce dernier est d’abord censé affronter pour la troisième fois Daniel Cormier, mais les choses traînent en longueur. "C’est très frustrant, concède Ngannou. Honnêtement, je ne sais pas où en est la division aujourd’hui. Mais moi, je suis là." Quelques minutes plus tard, Henry Cejudo, champion olympique de lutte à Pékin, a conservé la ceinture des coqs face à Dominick Cruz avant d’annoncer sa retraite. Enfin, le combat phare de la soirée a vu, chez les légers, le succès convaincant de Justin Gaethje, qui a mis fin à la série de 12 succès de Tony Ferguson pour s’offrir un duel face à Khabib Nurmagomedov.