MMA : Le Banner, les coulisses de son dernier combat

Meanwhile in France. Jerome Le Banner pulls off a bizarre victory over Adnan Alić, first badly injuring his knee before pulling off a reversal into mount and forcing Alic to tap to strikes. It was an eventful 100 seconds. #MMAGP pic.twitter.com/4XSwBp1fTT

— caposa (@Grabaka_Hitman) October 8, 2022

C’est donc au Cirque d’Hiver, à Paris, que Jérôme Le Banner a tiré un trait sur son immense carrière samedi soir, avec un dernier combat de MMA en France pour la légende mondiale du kickboxing. Âgé de 49 ans, le Normand ne sera bientôt plus autorisé à pratiquer les arts martiaux mixtes en compétition dans l'Hexagone, mais il pourrait poursuivre sa carrière à l’étranger, notamment au Japon, où il reste extrêmement populaire. Ce week-end, il retrouvait une vieille connaissance en la personne d’Adnan Alic, à qui il avait déjà été opposé en kickboxing.. Ce qui est un véritable tour de force, puisqu’il s’était gravement blessé au genou gauche quelques secondes auparavant ! De quoi lui laisser un goût amer pour cette ultime sortie devant un public acquis à sa cause, avec notamment la présence de son ami Joey Starr.“La victoire fut au rendez-vous et la blessure aussi malheureusement… Si je suis content de la victoire, je suis déçu de la manière !, a-t-il ensuite expliqué sur Facebook. Je voulais un combat propre et appliqué… C’est loupé, mais j’ai tout de même remporté la victoire et avec une sale blessure en plus.. La cérémonie d’adieu avec les gants au sol a été expédiée car je voulais pouvoir m’asseoir et soigner mon genou au plus vite ! Mais comme vous le savez, j’en ai vu d’autres, alors pas d’inquiétudes les amis !" Découvrez en exclusivité les coulisses de ce dernier combat de Le Banner dimanche 16 octobre à 19h sur la chaîne Sport en France, lors d’un reportage dont vous pouvez découvrir la bande-annonce en tête d’article.