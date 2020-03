MMA : Khabib-Ferguson, le duel maudit maintenu ?

"Je suis dans le milieu depuis 20 ans, et voilà ce qu’on fait : on essaie de trouver un moyen pour que nos événements continuent à se dérouler, quoi qu’il arrive." Jusqu’au bout, Dana White, le patron de l’UFC, espérait que les prochains combats de l’organisation reine du MMA pourraient bien avoir lieu. Comme ceux de samedi dernier, à Brasilia, disputés à huis clos en raison de l’épidémie de coronavirus.



Mais les dernières déclarations du président américain Donald Trump, un proche de White qui a demandé d’éviter les regroupements de plus de dix personnes en raison du virus, ont eu raison de ses ambitions. "Le monde entier est aujourd’hui touché, et rien n’est plus important que votre santé, votre sécurité et celles de vos familles", a-t-il écrit à son staff, dans un e-mail que s’est procuré ESPN.

Un duel maudit



Les trois prochaines soirées de l’UFC, initialement programmées les 21 et 28 mars ainsi que le 11 avril, sont donc reportées à une date ultérieure. Alors que White pensait bien pouvoir organiser celle de samedi, qui devait se dérouler à Londres. "On était prêt à la retransmettre depuis la FireLake Arena, dans une réserve indienne à Oklahoma City", confie-t-il ainsi à ESPN.





"On reporte donc les trois prochains événements, mais pas celui du 18 avril entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson", poursuit White. Un choc très attendu et prévu à New York entre le Russe, invaincu champion des légers, et l’Américain, ancien champion intérimaire de la catégorie et qui, comme son adversaire, reste sur 12 succès de rang dans l’UFC. Reste à savoir si ce duel maudit, qui a déjà été annulé à quatre reprises par le passé pour des raisons diverses et variées (blessure, problème de poids ou encore... chute sur un plateau TV), aura bien lieu. Ce qui parait aujourd’hui très improbable vu l’évolution de la situation.