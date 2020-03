Mikaela Shiffrin vers un retour

Mikaela Shiffrin a quitté jeudi le Colorado pour la Suède. Un peu plus d’un mois après le décès brutal de son père à l’âge de 65 ans dans un accident domestique, la skieuse américaine (qui fêtera ses 25 ans vendredi prochain) a annoncé dans un long message publié sur ses réseaux sociaux, qu’elle allait retrouver le circuit de la Coupe du Monde, qui fait étape en Suède la semaine prochaine, mais sans être certaine de skier en compétition.

« Ces dernières semaines, ma famille et moi avons reçu un soutien et un amour magnifiques, les messages les plus gentils, qui réchauffent le cœur, des poèmes, des paroles de chansons, des citations, des histoires à propos de mon père. (…) Beaucoup m’ont demandé où j’en suis dans le « processus de deuil ». La vérité, c’est qu’il n’a pas encore vraiment commenté. Accepter cette réalité va prendre beaucoup de temps, et peut-être qu’on ne le fera pas, peut-être que nous n’avons pas besoin de le faire. Car nous le sentons toujours ici. Dans nos cœurs, dans nos pensées, dans le ciel, les montagnes et la neige. (…) J’ai réussi à m’entraîner un peu ces dernières semaines. C’est un processus lent, mais cela a été une thérapie d’être dans la montagne.

Grâce à l’entraînement, je me sentais plus proche de mon papa. Je pars en Scandinavie aujourd’hui (jeudi). Je ne garantis pas que je suis actuellement capable de concourir, et je n’ai pas vraiment d’objectif non plus. J’espère juste faire quelques bons virages. Je pense que ça rendrait mon papa heureux. Si je reviens, et quand je reviendrai à la compétition, je vous demande de continuer à respecter ma vie privée », écrit la double championne olympique et triple gagnante de la Coupe du Monde.

Brignone désormais devant Shiffrin

I am flying to Scandinavia today. I have no promises if I’ll actually be able to race when the time comes, and I don’t really even have goals. I just hope to make a few good turns. I think that would make my dad happy...



La semaine prochaine, à Are (Suède), un slalom parallèle sera au programme jeudi, un géant vendredi et un slalom samedi. En raison de son absence, Mikaela Shiffrin a perdu la tête du classement général de la Coupe du Monde, au profit de Federica Brignone, qui compte 153 points d’avance. Elle est également deuxième de la Coupe du Monde de slalom (20 points de retard sur Petra Vlhova) et troisième en slalom géant (93 points de retard sur Brignone et 19 sur Vlhova).