Quentin Fillon Maillet remporte la mass start 💪🇫🇷

Martin Fourcade termine à la 5e place ! #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/ywBwdAfdBm



— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 26, 2020

Fourcade à bout de souffle

COUPE DU MONDE (H) / MASS-START DE POKLJUKA (SLOVENIE)

Classement final (15km) - Dimanche 26 janvier 2020

Quentin Fillon Maillet (FRA) en 36'21"5 (1 faute)

Martin Fourcade (FRA) à 10"8 (1)

Simon Desthieux (FRA) à 1'36"6 (4)

Antonin Guigonnat (FRA) à 2'00"4 (3)

Emilien Jacquelin (FRA) à 2'27"4 (5)

Quentin Fillon Maillet tient sa première victoire individuelle de la saison et la troisième de sa carrière ! Le biathlète de 27 ans a triomphé sur la mass-start de Pokljuka, en Slovénie, lors de la dernière épreuve au programme avant les Mondiaux (13-23 février à Antholz-Anterselva). Le natif de Champagnole n’a commis qu’une seule faute, lors de son premier tir debout, mais ses rivaux en ont commis une ou deux également.Mais le Norvégien a rapidement fait une partie de son retard et occupait la quatrième place après le deuxième tir , derrière Fillon Maillet, Fourcade, et ses compatriotes Dale et Christiansen.Le troisième tir a chamboulé le classement, Boe prenant la tête devant Christiansen et l’Allemand Nawrath, alors que Fillon Maillet et Fourcade avaient commis leur seule erreur de la course. Relégués à 18 et 20 secondes de la tête, les deux Français ont fait l’effort pour revenir, et ont vu les leaders partir à la faute à leur tour lors du dernier tir., alors que son compatriote, a bout de forces, a été battu au sprint dans la dernière ligne droite par Boll, Boe et Christiansen. Johannes Boe en profite donc pour revenir à 119 points de Martin Fourcade au classement général de la Coupe du Monde. Mais maintenant, place aux Mondiaux !2- Benedikt Doll (ALL) à 10" (1)3- Johannes Boe (NOR) à 10"3 (2)4- Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) à 10"6 (1)5-6- Erlend Bjoentegaard (NOR) à 21"4 (2)7- Johannes Dale (NOR) à 39"8 (2)8- Simon Eder (AUT) à 42"8 (0)9- Tarjei Boe (NOR) à 43"5 (2)10- Lukas Hofer (ITA) à 1'05"4 (2)...17-22-25-...