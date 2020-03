Mass Start de Nove Mesto (H) : Fourcade et Fillon Maillet en difficulté, J.T. Boe s'impose et en profite au général

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/claude-un-enfer-toute-la-course-biathlon-cm-h-CNT000001onPEr.html"][/EMBED]



Johannes Thingnes Boe a parfaitement profité des difficultés des Bleus. Visiblement en délicatesse avec la glisse sur la neige réchauffée et lente de Nove Mesto, Martin Fourcade et Quentin Fillon Maillet ont perdu très gros dans la course au gros Globe de Cristal en fin de saison. Dès les premières centaines de mètres, la donne a été claire avec des Tricolores très lents sur les skis face à des Norvégiens bien plus à l’aise et performants dans l’exercice. Après seulement deux kilomètres, le duo tricolore avait cédé près de 20 secondes au Norvégien. Une tendance qui ne s’est pas démentie au fil des quinze kilomètres et il a bien fallu cette vitesse à skis pour voir Johannes Thingnes Boe s’imposer sur cette Mass Start, car le tenant du gros Globe de Cristal a été en difficulté au tir, s’imposant un tour de pénalité lors des trois premiers passages face aux cibles.

Jacquelin limite la casse pour les Bleus

Si Martin Fourcade et Quentin Fillon Maillet sont passés à côté, ce n’est pas le cas d’Emilien Jacquelin. Le champion du monde de la poursuite, médaillé de bronze sur ce format, a fait mieux que limiter la casse pour l’équipe de France. Malgré, lui aussi, des problèmes de glisse, le Grenoblois a été parfait au tir, signant un des deux seuls 20/20 au tir dans cette Mass Start. Une performance qui lui a permis d’aborder le dernier tour de trois kilomètres en tête mais il n’a pas pu résister au retour de Johannes Thingnes Boe qui l’a ensuite lâché dans les 750 derniers mètres pour s’imposer en solitaire avec quinze secondes d’avance sur le Tricolore. Arnd Peiffer complète le podium à 25 secondes alors que, derrière, le bilan est loin d’être positif pour Quentin Fillon Maillet et Martin Fourcade. Pour leur part, Simon Desthieux (21eme), Fabien Claude (25eme) et Antonin Guigonnat (26eme), auteur du deuxième sans-faute de cette course, n’ont pas pu briller.

Fourcade et Fillon Maillet n’avaient pas les armes pour se battre

Peu après l’arrivée, le responsable de la cellule glisse de l’équipe de France Grégoire Deschamps est venu confirmer au micro de la chaîne L’Equipe l’impression laissée par les Tricolores. Pour la première fois de la saison, les Bleus se sont trompés dans leurs choix quant à la préparation des skis et n’ont pas pu avoir la glisse suffisante pour espérer se battre pour la victoire. Avec une seule faute au tir, Quentin Fillon Maillet a dû se contenter de la huitième place à près de 45 secondes de Johannes Thingnes Boe. Martin Fourcade, pour sa part, a manqué son dernier tir et avec trois tours de pénalité au total, le leader du classement général de la Coupe du Monde doit se contenter de la 14eme place finale. Un résultat qui change la donne pour la fin de la saison car le Norvégien reprend la deuxième place à Quentin Fillon Maillet et ne compte plus que 43 points de retard sur Martin Fourcade avec encore cinq courses au programme cette saison.



BIATHLON / COUPE DU MONDE (H)

Mass Start 15km de Nove Mesto (République tchèque) - Dimanche 8 mars 2020

1- Johannes Thingnes Boe (NOR) en 39’32’’7 (3 fautes au tir)

2- Emilien Jacquelin (FRA) à 15’’1 (0)

3- Arnd Peiffer (ALL) à 25’’0 (1)

4- Dmytro Pidruchnyi (UKR) à 27’’9 (2)

5- Erlend Bjoentegaard (NOR) à 27’’9 (2)

6- Johannes Dale (NOR) à 34’’1 (2)

7- Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) à 38’’9 (2)

8- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 44’’8 (1)

9- Dominik Windisch (ITA) à 52’’3 (2)

10- Tarjei Boe (NOR) à 53’’7 (3)

...

14- Martin Fourcade (FRA) à 1’32’’5 (3)

...

21- Simon Desthieux (FRA) à 2’39’’8 (3)

...

25- Fabien Claude (FRA) à 3’28’’0 (3)

26- Antonin Guigonnat (FRA) à 3’53’’6 (0)

...



Classement général de la Coupe du Monde

1- Martin Fourcade (FRA) 853 points

2- Johannes Thingnes Boe (NOR) 810

3- Quentin Fillon Maillet (FRA) 800

4- Tarjei Boe (NOR) 702

5- Emilien Jacquelin (FRA) 632

...



Classement de la Coupe du Monde de Mass Start

1- Johannes Thingnes Boe (NOR) 228 points

2- Quentin Fillon Maillet (FRA) 216

3- Martin Fourcade (FRA) 203

4- Johannes Dale (NOR) 189

5- Arnd Peiffer (ALL) 186

...