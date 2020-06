Mahut-Isner, Lionel Messi, GP de France : Les 24 juin qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

Naissance

Décès

Sur le court numéro 18 du All-England Club, lors de l’édition 2010 du tournoi de Wimbledon, l’Américain John Isner s’impose face au Français Nicolas Mahut sur le score de 6-4, 3-6, 6-7, 7-6, 70-68, au terme d'une rencontre qui s'est déroulée sur trois jours, entre le 22 et le 24 juin, et qui a duré 11 h 5 min, dont 8 h 11 min en deux jours pour le seul cinquième et ultime set. Il s’agit à ce jour du plus long match de tennis jamais disputé.Pour le retour de la Formule 1 en France après dix ans d’absence, le Britannique Lewis Hamilton s’impose sur le circuit Paul-Ricard du Castellet devant le Néerlandais Max Verstappen et le Finlandais Kimi Räikkönen.(football) né en 1987Avec trente-six titres remportés en carrière, dont trente-quatre en club, Lionel Messi est le joueur barcelonais et argentin le plus titré de l’histoire. Il possède l’un des plus beaux palmarès de son sport. Avec le FC Barcelone, l’Argentin a notamment remporté quatre Ligues des Champions, dix championnats d’Espagne et six Coupes d’Espagne. Lors de l’année 2009, il réalise le sextuplé avec le FC Barcelone, remportant notamment la Ligue des Champions, la Coupe d’Espagne, la Liga et la Coupe du monde des clubs. Avec son pays, Messi a remporté la Coupe du Monde des moins de 20 ans en 2005 ainsi qu’une médaille d’or aux Jeux Olympiques de 2008. Lors de la Coupe du Monde 2014 , il est élu meilleur joueur du Mondial, mais sa sélection échoue en prolongation en finale contre l’Allemagne. En 2015 et 2016, l’Argentine s’incline en finale de la Copa América, à deux reprises aux tirs au but contre le Chili. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire, La Pulga compte à son actif de nombreux records individuel. Seul footballeur à avoir remporté six fois le Ballon d’or comme le Soulier d’or européen, il est le meilleur buteur de l’histoire du championnat d’Espagne, du FC Barcelone, de la sélection argentine, et le deuxième meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des Champions derrière son rival Cristiano Ronaldo. Messi détient de surcroît depuis 2012 le record mondial du nombre de buts inscrits sur une saison (73), sur une année civile (91), et le record de buts sur une saison dans un championnat européen (50).(football) décédé en 2011Ancien footballeur à la carrière modeste, Tomislav Ivić devient un entraîneur à succès au début des années 70. Réputé pour son style rigoureux, le Croate est reconnu pour être l’un des coachs les plus exigeants en matière de tactique défensive. Durant sa carrière, il dirige des équipes de quatorze pays différents. Parmi elles : de grosses écuries du football européen comme l’Atlético Madrid, le Benfica Lisbonne, l’Olympique de Marseille et le PSG. Le natif de Split (Croatie) réussit ainsi l’exploit de remporter de nombreux titres (huit championnats et six coupes) dans sept pays différents : Yougoslavie, Pays-Bas, Belgique, Grèce, Portugal, Espagne et la France.