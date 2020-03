Mäkäräinen dit stop

C’est donc sur une quatrième place lors de la poursuite de Kontiolahti, remportée par la Française Julia Simon, que Kaisa Mäkäräinen a terminé sa carrière. A domicile, la Finlandaise de 37 ans, qui avait fait ses débuts en Coupe du Monde en 2004-05, a annoncé qu’elle prenait sa retraite. « Je ne pensais pas que ça arriverait ici, dans mon stade (la saison devait se terminer à Oslo la semaine prochaine mais l’étape norvégienne a été annulée à cause du coronavirus, ndlr). Mais on ne peut pas choisir toutes les étapes de notre vie, et finalement, je suis heureuse que cela se termine ici. Je me suis fais des amies pendant toutes ces années où on a concouru ensemble. C’est ma famille du biathlon, c’est spécial. Ce sont elles qui vont me manquer me plus », a déclaré la Finlandaise à l’arrivée.

Trois gros globes mais aucune médaille olympique pour Mäkäräinen

Kaisa Mäkäräinen termine donc sa carrière avec un palmarès assez conséquent : un titre mondial en poursuite en 2011, trois gros globes de cristal en 2011, 2014 et 2018, un petit globe de l’individuel en 2015, un petit globe du sprint en 2014, deux petits globes de la poursuite en 2011 et 2014, un petit globe de la mass-start en 2018. Il lui manque en revanche une médaille olympique, elle qui n’a pas pu faire mieux que septième de la mass-start (en 2014) en trois participations aux JO. A 37 ans, elle a réussi à terminer septième du classement général cette saison.