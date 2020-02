Lourds : Après Wilder, Joshua pour Fury ?

No need for a third let’s go straight to it in the Summer! #undisputed

Eddie Hearn pousse pour un combat

Deontay Wilder a un mois pour dire s'il veut un troisième face à face avec Tyson Fury. L’Anglais serait favorable à une revanche, les retombées économiques du deuxième combat (17 millions de dollars) pouvant d'ailleurs faire pencher la balance en faveur d’un troisième et dernier match entre les deux poids lourds. Cependant, un autre combat pourrait avoir lieu prochainement entre Fury et Anthony Joshua. À la suite du combat de samedi, Eddie Hearn, promoteur de Joshua, a proposé un combat à Fury, et ce dès cet été !La possibilité de voir un combat pour l’ensemble des ceintures poids lourds (les ceintures WBA, IBF, WBO, IBO détenus par Joshua, et la ceinture WBO de Fury) enchanterait bon nombre de fans de boxe. Eddie Hearn semble l’avoir compris et aimerait que le combat se fasse rapidement. Sur son compte Twitter, le promoteur a affirmé : « Anthony Joshua le veut ! Ce combat doit et va arriver cette année », rajoutant même « pas besoin de trilogie, allons-y directement cet été ». Interrogé sur le sujet en conférence de presse d’après match, Fury a esquivé la question. Un troisième et dernier acte dans le duel « Wilder vs Fury » semble se dessiner, avant pourquoi pas le duel que toute l’Angleterre et le monde de la boxe attend entre AJ et The Gypsy King ?