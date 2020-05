Liverpool, Highbury, Vincent Clerc : Les 7 mai qui ont marqué l'histoire du sport

2006 : Au revoir Highbury



L’équipe d’Arsenal dispute le dernier match de son histoire à Highbury. La dernière rencontre a lieu face à Wigan le 7 mai 2006. Un match remporté 4 à 2 par Arsenal et marqué par un triplé de Thierry Henry qui clôt d’une belle manière l’histoire du stade en embrassant la pelouse après son troisième but sur penalty.



2019 : Le miracle d’Anfield



Après sa défaite 3-0 face sur le terrain du FC Barcelone lors du match aller, Liverpool arrive à renverser la vapeur, grâce à une victoire au retour sur le score de 4-0. Avec cette victoire, Liverpool retourne en finale de la Ligue des Champions pour une seconde année consécutive.

Naissances :

Roxana Maracineanu (natation) née en 1975



Spécialiste des épreuves de dos, elle devient, en janvier 1998, la première championne du monde française de natation en s’imposant sur le 200 mètres dos, puis remporte la médaille d’argent sur la même distance lors des Jeux olympiques de Sydney en 2000. Elle s’adjuge également le titre lors des championnats d’Europe 1999 et compte trois autres médailles européennes à la son palmarès. À la fin de sa carrière, Roxana Maracineanu se lance dans une carrière politique. Le 4 septembre 2018, elle devient ministre des Sports dans le deuxième gouvernement d’Édouard Philippe.



Vincent Clerc (rugby) né en 1981



Cet ailier a évolué au Stade Toulousain durant la majeure partie de sa carrière (de 2002 à 2016). En près de quatorze ans au plus haut niveau, Vincent Clerc a remporté trois titres de champion de France (2008, 2011 et 2012), trois Coupes d’Europe (2003, 2005 et 2010) et trois Tournois des 6 Nations (2004, 2007, 2010), dont deux en signant le Grand Chelem (2004 et 2010). Avec 101 réalisations, il détient le record du plus grand nombre d’essais marqués dans le championnat de France de rugby à XV.

Décès

Severiano Ballesteros (golf) décédé en 2011



Considéré comme l’un des golfeurs les plus doués de l’histoire, il a permis de faire connaître le golf en dehors de ses pays d’origine. Plusieurs fois numéro 1 mondial dans les années 80, il a attiré l’attention dans le monde du golf en 1976, quand à l’âge de 19 ans, il a terminé deuxième du British Open. Il est également l’un des joueurs européens avec le meilleur pourcentage de points apportés en Ryder Cup (20 points pour 37 matchs disputés contre les États-Unis), compétition où il a constitué l’un des duos les plus célèbres de l’histoire du golf avec l’Espagnol José Maria Olazábal. Il s'agit de la meilleure équipe de l’histoire de la Ryder Cup avec 11 victoires, 2 défaites et 2 parties partagées pour 15 matchs. Il décède le 7 mai 2011 des suites d’une tumeur au cerveau.