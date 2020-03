Ligue Magnus (Play-offs) : Tombeur d'Amiens, Mulhouse rejoint Grenoble en demi-finales

Mulhouse a toujours fait la course en tête

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / PLAY-OFFS

Quarts de finale

Mulhouse revient de très loin ! Donnés pour éliminés après une décision de la Fédération Française de hockey sur glace entérinant une impossibilité d’organiser les deux derniers matchs de la série face à Amiens, les Scorpions ont donné la meilleure réponse possible, sur la glace à l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise, en allant chercher la victoire dans le match 7 face aux Gothiques. Les Alsaciens n’ont mis que deux minutes à trouver la faille grâce à Tommy Besinger mais, cinq minutes plus tard, Jérôme Verrier a remis les deux équipes à égalité.Profitant d’une supériorité numérique, les Mulhousiens ont repris l’avantage après 51 secondes en deuxième période par Damien Raux mais, en infériorité numérique, les Scorpions ont vu Jérôme Verrier signer son doublé et permettre aux Gothiques de revenir à égalité. Cela n’aura duré que 46 secondes, le temps pour Julien Munoz de redonner l’avantage aux Alsaciens avant la dernière période. Tentant le tout pour le tout, les Gothiques ont fait sortir leur gardien en fin de match mais, profitant de la cage vide, Colin Downey a scellé le sort du match à neuf secondes du buzzer. Mulhouse enchaîne un deuxième succès (2-4) et rejoint ainsi les Brûleurs de Loups dans un dernier carré dont les matchs ne débuteront pas avant le 17 mars prochain.Match 1 - Amiens -: 3-4 (ap)Match 2 - Amiens -: 1-2 (ap)Match 3 - Mulhouse -: 2-3Match 4 - Mulhouse -: 1-2 (ap)Match 5 -- Mulhouse : 3-0Match 6 -- Amiens à Cergy-Pontoise à huis clos (en raison du coronavirus) : 4-3Match 7 - Amiens -à Cergy Pontoise à huis clos (en raison du coronavirus) : 2-4