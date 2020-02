Ligue Magnus (play-offs) : Rouen, Grenoble et Angers déjà en demi-finales, Amiens recolle face à Mulhouse

Amiens revient à hauteur, Angers également qualifié

LIGUE MAGNUS / PLAY-OFFS

Quarts de finale

GRENOBLE (1) – CHAMONIX (8) : 4-0 >>> GRENOBLE QUALIFIE

ROUEN (2) – GAP (7) : 4-0 >>> ROUEN QUALIFIE

ANGERS (3) – BORDEAUX (5) : 4-0 >>> ANGERS QUALIFIE

AMIENS (4) – MULHOUSE (5) : 2-2

Les quarts de finale de la Ligue Magnus sont assez expéditifs ! Face à Chamonix, le match 4 a été bien loin de ressembler au troisième affrontement pour Grenoble. Les deux équipes se sont rendu coup pour coup dans la première période, Joona Tolvanen répondant à l’ouverture du score de Sacha Treille. Mais, après avoir vu les Pionniers prendre l’avantage grâce à Benjamin Lagarde, les Brûleurs de Loups ont haussé le ton et grâce à Kyle Hardy, Danny Kearner et Peter Valier, ont creusé l’écart pour même compter trois buts d’avance par l’intermédiaire de Damien Fleury en début de troisième période. Fabien Kazarine y est allé de son doublé dans le dernier quart d’heure de jeu mais Chamonix s’incline (4-5) alors que Grenoble rejoint les demi-finales. Rouen a également conclu sa série face à Gap au terme d’un match spectaculaire. Les Dragons se sont retrouvés menés de deux buts dès la 9eme minute avec des buts de Bostjan Golicic et Mathieu Gagnon avant que Joël Caron et Chad Langlais n’égalisent en trois minutes. Joseph Raats a remis Gap devant au score mais c’est alors que les Rouennais ont accéléré pour aller chercher la victoire grâce notamment à un doublé de Chad Langlais (5-7) et s’imposer quatre victoires à zéro.Le suspense, c’est dans la série entre Mulhouse et Amiens qu’il faut aller le chercher. Les Gothiques, dans la foulée de leur succès lors du match 3, ont effacé leur retard pour revenir à deux victoires partout au terme d’un match serré et conclu en prolongation. Après 20 premières minutes stériles, Kevin Hecquefeuille a profité d’une supériorité numérique pour ouvrir le score en faveur des Scorpions. Mais, à cinq minutes du terme de la rencontre et là-aussi en supériorité numérique, Philippe Halley a remis les deux équipes à égalité. La prolongation a été intense mais Tommy Giroux a profité d’un avantage numérique pour offrir la victoire à Amiens (1-2 ap) et la série va se poursuivre pour encore au moins deux matchs. Pour Angers, l’affaire est déjà entendue. Les Ducs ont signé leur quatrième succès en autant de rencontres face à Bordeaux. Alexander Botten a ouvert le score pour Angers dans la première période avant que Cody Campbell ne fasse le break. Alexandre Mulle a réduit l’écart pour les Boxers à trois minutes de la fin du match mais le tout pour le tout tenté par les Girondins n’a pas payé et Robin Gaborit a scellé le sort du match dans une cage vide (1-3).Match 1 -- Chamonix : 4-3Match 2 -- Chamonix : 3-1Match 3 - Chamonix -: 0-7Match 4 - Chamonix -: 4-5Match 1 -- Gap : 2-1 (ap)Match 2 -- Gap : 3-2Match 3 - Gap -: 1-4Match 4 - Gap -: 5-7Match 1 -- Bordeaux : 2-0Match 2 -- Bordeaux : 2-1Match 3 - Bordeaux -: 3-4Match 4 - Bordeaux -: 1-3Match 1 - Amiens -: 3-4 (ap)Match 2 - Amiens -: 1-2 (ap)Match 3 - Mulhouse -: 2-3Match 4 - Mulhouse -: 1-2 (ap)>>> Série au meilleur des sept matchs avec avantage de la glace au mieux classé de la saison régulière