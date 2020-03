Ligue Magnus : La saison définitivement interrompue et conclure sans titre attribué ?

Une ligne vierge au palmarès de la Ligue Magnus ? Selon une information dévoilée par le quotidien L’Equipe, la Fédération Française de hockey sur glace devrait décider ce lundi lors d’une réunion par visioconférence de son Bureau Directeur de mettre un terme prématuré à la saison en raison de la crise sanitaire liée du Covid-19. En effet, en raison des récentes mesures de confinement prises par le gouvernement, la relance des play-offs, interrompus depuis le 11 mars dernier et la qualification sur terrain neutre de Mulhouse pour les demi-finales, ne serait pas possible avant le 15 avril. Des facteurs comme l’incapacité d’accéder aux centres d’entraînement, le retour au pays de nombreux joueurs étrangers et la fin des contrats au 30 avril prochain entrent en ligne de compte et ne devraient pas permettre de conclure dans les meilleures conditions la saison.

Aucun champion de Ligue Magnus pour la saison 2019-2020 ?

Une telle décision, qui serait inédite, recueille l’aval unanime des quatre clubs qualifiés pour le dernier carré de la Ligue Magnus. Grenoble, Rouen, Angers et Mulhouse ont, selon le quotidien L’Equipe, confirmé à la FFHG leur volonté de ne pas attribuer le titre de champion de France à l’issue de cette fin de saison tronquée. Le président des Brûleurs de Loups, Jacques Reboh, aurait refusé une attribution de ce titre à son club, premier de la saison régulière. Toutefois, cette position devrait permettre aux Grenoblois de participer à la Champions Hockey League la saison prochaine. La FFHG devra maintenant se pencher sur la question du club qui viendra compléter le championnat la saison prochaine, l’absence de relégation ayant été confirmée dès le début de la saison avec l’exclusion de Lyon pour irrégularités financières.