Ligue Magnus (J43) : Grenoble sécurise sa première place, la lutte pour les play-offs n'est pas terminée

La course aux play-offs ira jusqu’à la dernière journée. Mais, ce qui est certain, c’est que Chamonix est totalement dépendant des résultats de Gap et Anglet lors de la dernière journée pour prendre ou pas le huitième et dernier billet. Les Pionniers se sont, en effet, inclinés à domicile contre Nice (5-7) avec notamment une deuxième période cauchemardesque durant laquelle ils ont encaissé quatre buts sans répliquer. Cette défaite vient mettre un terme à leur parcours en saison régulière, étant exempts lors de la 44eme et dernière journée et ouvre le champ des possibilités à Gap et Anglet. Et ce, malgré leurs défaites respectives face à Mulhouse (5-4 tab) et Angers (6-1).

Grenoble assure sa première place

L’autre enjeu de cette 43eme et avant-dernière journée concernait la première place à l’issue de la saison régulière. Il est désormais acquis que le Trophée Jacques Lacarrière prendra la direction de Grenoble. Les Brûleurs de Loups ont assuré cette position préférentielle en vue des play-offs grâce à une démonstration de force sur la glace de la lanterne rouge Briançon. Grâce notamment à un triple d’Alex Aleardi, Grenoble s’est baladé (2-10) et conserve ses cinq points d’avance sur Rouen. Les Dragons, battus en finale de la Coupe de France ce dimanche, ont été accrochés par Bordeaux mais des buts de Mathieu Roy et Loïc Lamperier dans la dernière période ont fait la différence (6-4). Mais, avec un duel entre les deux premiers lors de la dernière journée et Angers qui se déplace à Bordeaux, la deuxième place n’est pas encore assurée pour les Rouennais.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 43EME JOURNEE

Mardi 18 février 2020

Briançon - Grenoble : 2-10

Mulhouse - Gap : 5-4 (tab)

Rouen - Bordeaux : 6-4

Angers - Anglet : 6-1

Chamonix - Nice : 5-7



Exempt : Amiens