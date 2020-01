Ligue Magnus (J40) : Gap voit Anglet se rapprocher dans la course aux play-offs

La course aux play-offs monte en température en Ligue Magnus. A l’issue de la 40eme journée, à quatre journées de la fin, Anglet a fait un pas de plus en direction du Top 8. En effet, dans un match qui s’est conclu en prolongation, Gap a chuté sur sa glace face à Amiens (3-4 ap) grâce à une réalisation de Louis Belisle après un peu plus de trois minutes de jeu. Ce revers se conjugue au succès de l’Hormadi face à Mulhouse qui s’est construit en première période avec des buts de Riku Silvennoinen, Nicolas Arrossamena et Marek Pacalaj. Mulhouse est revenu à un but à six minutes du terme mais Juuso Perttila a redonné de l’allure à la victoire d’Anglet (4-2). L’écart avec Gap est désormais de deux points avec les Rapaces qui ont un match de moins à jouer d’ici la fin de la saison régulière.

Grenoble, Angers et Rouen solides

Solide leader du classement, Grenoble a signé un 30eme succès en 37 matchs joués avec une très large victoire à domicile face à Chamonix. Les Pionniers ont répondu du tac-au-tac dans la première période avant de prendre le bouillon dans la deuxième avec quatre buts encaissés sans aucune réponse. Adrien Gleveau a réduit l’écart avant qu’Adel Koudri et Vincent Kara ne scellent le score dans les dix dernières minutes (9-3). Angers, face à Briançon, a connu une soirée tout aussi tranquille avec un triplé de Maxime Lacroix (6-3). En déplacement à Nice, Rouen s’est appuyé sur Marc-André Thinel, Joris Bedin et Juha Koivisto pour s’imposer (0-3) et s’emparer de la troisième place aux dépens d’Amiens.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 40EME JOURNEE

Vendredi 31 janvier 2020

Grenoble - Chamonix : 9-3

Nice - Rouen : 0-3

Angers - Briançon : 6-3

Anglet - Mulhouse : 4-2

Gap - Amiens : 3-4 (ap)



Exempt : Bordeaux