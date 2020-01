Ligue Magnus (J25, J26 et J29) : Large victoire pour Grenoble, fin de série pour Rouen, Gap remonte au classement

Le calendrier de la Ligue Magnus s’est mis à jour ce dimanche avec la fin des 25eme, 26eme et 29eme journées. Solide leader du classement, Grenoble a conforté sa première place en étrillant Anglet. Si les 20 premières minutes ont vu les deux équipes rester muettes, les Brûleurs de Loups ont haussé le ton dans la deuxième période. Peter Valier, Alex Aleardi, Kyle Hardy puis Denny Kearney en supériorité numérique ont fait exploser la défense de l’Hormadi. Damien Fleury et Aurélien Dair ont corsé l’addition en début de dernier tiers-temps avant que Juuso Perttila ne sauve l’honneur pour Anglet. Vincent Kara a conclu le match pour une large victoire grenobloise (1-7) qui conforte un peu plus la place en play-offs des Brüleurs de Loups.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 25EME JOURNEE

Vendredi 6 décembre 2019

Nice - Bordeaux : 4-3 ap

Chamonix - Briançon : 5-2

Rouen - Amiens : 8-1

Angers - Gap : 5-2



Dimanche 12 janvier 2020

Anglet - Grenoble : 1-7



Exempt : Mulhouse



Quatrième du classement, Rouen a lourdement chuté sur le parquet de Chamonix. Ce sont pourtant les Dragons qui ont ouvert le score en début de deuxième période par Joris Bedin mais Matthias Terrier a égalisé en supériorité numérique avant de voir les Rouennais sombrer en six minutes dans la dernière période. Par Fabien Kazarine, Joonas Sammalmaa à deux reprises et Malo Ville, les Pionniers ont infligé une lourde défaite à Rouen (5-1) qui n’a pas encore validé sa place en play-offs contrairement à Grenoble, Angers et Amiens.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 26EME JOURNEE

Mercredi 9 octobre 2019

Mulhouse - Nice : 1-2 ap



Dimanche 8 décembre 2019

Amiens - Angers : 3-2

Grenoble - Bordeaux : 2-3 tab



Samedi 28 décembre 2019

Gap - Anglet : 6-4



Dimanche 12 janvier 2020

Chamonix - Rouen : 5-1



Exempt : Briançon



Le dernier match de la 29eme journée a été un duel de bas de tableau entre Nice et Gap et il a été à couteaux tirés. Dès l’entame de match, les Aigles ont ouvert le score par Norbert Abramov mais cet avantage n’a duré que quatre minutes car les Rapaces ont su égaliser par Mathieu Guertin. Les Gapençais ont pris l’avantage au score en fin de deuxième période par l’intermédiaire de Fabien Colotti mais les Niçois, à douze minutes de la fin du match, ont égalisé par Mickaël Aviani. Le match est donc allé en prolongation et il n’a pas fallu attendre plus de trois minutes pour voir la différence se faire. Grâce à Julien Correia, Gap s’impose à l’extérieur (2-3) et met fin à une série de trois défaites de suite pour revenir à un point d’Anglet, premier non-relégable. Pour sa part, Nice retombe dans ses travers et voit son adversaire du jour prendre quatre points d’avance dans la course au maintien.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 29EME JOURNEE

Samedi 28 décembre 2019

Angers - Mulhouse : 2-1 tab

Bordeaux - Chamonix : 2-4

Grenoble - Amiens : 3-2

Rouen - Briançon : 6-2



Dimanche 12 janvier 2020

Nice - Gap : 2-3 (ap)



Exempt : Anglet