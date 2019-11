Ligue Magnus (J18) : Grenoble voit Angers revenir à un point

Angers s’accroche coûte que coûte à Grenoble. Alors que les Brûleurs de Loups ont provisoirement creusé l’écart ce vendredi en étrillant Mulhouse, les Ducs n’ont pas tardé à leur répondre. Face à Gap, les Angevins ont mis 40 minutes à trouver la bonne carburation. En effet, après deux premières périodes vierges en buts, tout s’est décanté dans les 20 dernières minutes de la partie. Sur des passes de Neil Manning et Vincent Llorca, Maxime Lacroix a débloqué le compteur pour les Ducs après quatre minutes avant que, malgré une infériorité numérique liée à la sortie de Loic Farnier, Cédric di Dio Balsamo ne fasse le break.

Gap a tout tenté pour égaliser face à Angers

Un double avantage au score qui n’aura pas tenu plus de 76 secondes. Profitant de cette supériorité numérique, Dimitri Thillet a conclu dans le but une action menée par Arturs Mickevics et Julien Correia. Dès lors, les Rapaces ont tenté le tout pour le tout, faisant sortir leur gardien Sébastien Ylonen dans les derniers instants de la rencontre pour jouer en supériorité numérique dans le champ. Une stratégie risquée qui ne s’est pas avérée payante car, en contre à huit secondes du terme, Patrick Coulombe a scellé le sort du match, bien assisté par Olivier Latendresse et Julien Albert. Avec cette victoire (1-3), Angers revient à une longueur de Grenoble à la deuxième place du classement quand Gap pointe au septième rang, à égalité avec Bordeaux.



HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 18EME JOURNEE

Dimanche 13 octobre 2019

Amiens - Chamonix : 5-2



Vendredi 15 novembre 2019

Rouen - Anglet : 7-0

Nice - Bordeaux : 1-5

Grenoble - Mulhouse : 6-2



Samedi 16 novembre 2019

Gap - Angers : 1-3



Exempt : Briançon