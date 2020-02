Ligue Magnus : Encore un effort pour Grenoble, Rouen et Angers, Amiens reprend espoir

Les demi-finales se rapprochent à grands pas pour Grenoble, Rouen et Angers. Déjà vainqueurs des deux premiers matchs de ces quarts de finale de Ligue Magnus au meilleur des sept, les trois premiers du classement de la saison régulière dans le même ordre ont tous porté leur avance à 3-0 ce vendredi lors du match 3. Ce qui leur permet de ne plus avoir besoin que d'une victoire pour se qualifier. Les Brûleurs de Loups comme les Dragons n'ont de surcroît pas fait de quartier pour cette première sortie sur la glace du moins bien classé, puisque Grenoble a atomisé les Pionniers (8emes) devant leur public (7-0). Rouen a lui aussi signé son plus large succès depuis le coup d'envoi de ces quarts de finale, avec une victoire 4-1 à Gap, septième de la saison régulière.

Amiens reprend espoir

Vainqueur 2-0 puis 2-1 chez lui, Angers a davantage souffert pour empocher son troisième succès, vendredi face à Bordeaux face aux Boxers (4-3). Après que Danick Bouchard a ouvert le score au bout de huit minutes, les buts ont défilé et les Angevins ont fait constamment la course en tête sans jamais être rejoints. En revanche, si Grenoblois, Rouennais et Angevins y sont presque, Amiens, de son côté, s'est relancé contre Mulhouse en réduisant le score à 2-1. Les Scorpions, venus à bout des Gothiques après prolongation dans le match 1 comme le match 2, avaient pourtant ouvert le score, mais leur avantage n'a pas duré bien longtemps, et Philippe Halley, par deux fois, ainsi que Florian Sabatier ont vite inversé la tendance, le deuxième but mulhousien, signé Julien Munoz dans la dernière période ne changeant rien à la donne. Les deux équipes se retrouveront samedi soir dans la patinoire des Scorpions de nouveau.



LIGUE MAGNUS / PLAY-OFFS

Quarts de finale

GRENOBLE (1) – CHAMONIX (8) : 3-0

Match 1 - Grenoble - Chamonix : 4-3

Match 2 - Grenoble - Chamonix : 3-1

Match 3 - Chamonix - Grenoble : 0-7



ROUEN (2) – GAP (7) : 3-0

Match 1 - Rouen - Gap : 2-1 ap

Match 2 - Rouen - Gap : 3-2

Match 3 - Gap - Rouen : 1-4



ANGERS (3) – BORDEAUX (5) : 3-0

Match 1 - Angers - Bordeaux : 2-0

Match 2 - Angers - Bordeaux : 2-1

Match 3 - Bordeaux - Angers : 3-4



AMIENS (4) – MULHOUSE (5) : 1-2

Match 1 - Amiens - Mulhouse : 3-4 ap

Match 2 - Amiens - Mulhouse : 1-2 ap

Match 3 - Mulhouse - Amiens : 2-3



>>> Série au meilleur des sept matchs avec avantage de la glace au mieux classé de la saison régulière