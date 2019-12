Ligue Magnus : Angers résiste à Bordeaux

HOCKEY SUR GLACE - LIGUE MAGNUS / 10EME JOURNEE

Mardi 8 octobre 2019

Vendredi 11 octobre 2019

Samedi 12 octobre 2019

Sur la glace de Bordeaux, Angers avait l'occasion de conforter sa place sur le podium de la Ligue Magnus. Les Ducs ont accompli cette mission mais ils ont eu besoin de redoubler d'effort pour y parvenir. Les deux clubs restaient sur deux succès, les meilleures en cours avec le leader grenoblois. Dans un match où les défenses se sont mises en valeur, l'ouverture du score de Paquin dans le dernier tiers-temps a mis Bordeaux dans une situation idéale. Mais les Boxers ont vu le match changé de physionomie en cinq minutes. Sweeney et Gaborit ont donné l'avantage à Angers à l'entame du money-time. Mais pas pour longtemps. Janil a égalisé 35 secondes plus tard pour envoyer les deux formations en prolongations. Une période rapidement prise en main par le troisième de Ligue Magnus grâce à un but de Bouchard. C'est donc le mieux classé qui a pris le meilleur dans cet affrontement entre clubs en forme.- Nice : 5-3Rouen -: 3-4 (tab)- Chamonix : 5-1Bordeaux -: 2-3 (ap)Le match Briançon-Amiens a été reporté à une date ultérieure en raison d’un problème technique à la patinoire René-Froger de Briançon.Exempt : Anglet