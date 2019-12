Les Mesnil font le tour du monde

Romain Mesnil et sa famille vont se lancer dans un défi unique : un tour du monde et une découverte de neuf pays (Australie, Brésil, Pérou, etc). L'ancien perchiste, sa femme Karine et leurs deux enfants : Sohan (15 an) et Titouan (11 ans) veulent découvrir et partager l'esprit olympique dans chaque culture. Cependant, celui qui a pris part à quatre olympiades (Sydney 2000, Athènes 2004, Pékin 2008 et Londres 2012) n'aborde pas ce long périple comme un simple voyage. « Ce ne sera pas juste un carnet de voyages. L'idée, c'est de partager des interviews, des vidéos, pour savoir comment on fait du sport dans les classes d'un pays à l'autre » a-t-il déclaré à Sud-Ouest. Une belle aventure.