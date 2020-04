Les malédictions du sport toujours en cours

Benfica et la Coupe d’Europe (football)





Au début des années 1960, Benfica Lisbonne est au sommet du football européen. Après deux succès en Coupe d'Europe des clubs champions (1961, 1962), la formation portugaise coachée par Béla Guttmann fait figure d’épouvantail du football portugais. Cependant, les relations entre l’entraîneur hongrois et ses dirigeants sont tendues. Satisfait de son travail à la tête de Benfica, Guttmann réclame une revalorisation salariale qui n’arrivera jamais. Déçu, l’homme qui a inventé le « 4-4-2 » décide de quitter le club lisboète. Lors de son départ, Guttmann déclare : « Je m'en vais en vous maudissant. À partir d’aujourd’hui et pendant 100 ans, Benfica ne remportera plus une Coupe d’Europe ». Depuis le départ de son entraîneur, Benfica a échoué à cinq reprises en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions (1963, 1965, 1968, 1988 et 1990), ainsi que lors des finales de Coupe de l'UEFA et Ligue Europa en 1983, 2013 et 2014. Pour lutter contre la malédiction, le Benfica décide à l’occasion des 110 ans du club, en 2014, d’ériger une statue à la gloire de Béla Guttmann afin de mettre fin à la malédiction. Mais le club n'a pas plus disputé de finale européenne depuis.

La malédiction des trois (sports collectifs)



Dans les sports collectifs majeurs, aucune équipe n’a réussi à remporter trois fois de suite la Coupe du Monde. Au football, le Brésil n’a pas su remporter la Coupe du Monde 1966 après avoir triomphé en 1958 et 1962. Au rugby, la Nouvelle-Zélande s’est inclinée en demi-finale de la Coupe du Monde 2019 après avoir remporté les éditions 2011 et 2015. Au handball ? La France, la Roumanie et la Suède n’ont pas réussi la passe de trois. En 2019, la France a mis fin au rêve d’un triplé historique des USA en l’emportant en quart de finale de la Coupe du Monde de basket (89-79). Du côté du volley-ball, les Brésiliens et l’URSS n’ont pas su enchaîner trois succès consécutifs. La seule exception vient du cricket, où l’Australie y est parvenue en 1999, 2003 et 2007.

L’équipe d'Écosse contre les All Blacks (rugby)



Si la Nouvelle-Zélande fait figure de mastodonte au niveau du rugby mondial, de nombreuses nations peuvent se vanter d’avoir fait chuter les All Blacks. La France, l’Angleterre, l’Irlande, l’Afrique du Sud, l’Australie ou le pays de Galles ont tous fait chuter au mois une fois la Nouvelle-Zélande. L’Écosse, quant à elle, n’a toujours pas connu la victoire contre l’équipe du Pacifique. Depuis 1905, le XV du Chardon a perdu à 29 reprises et a obtenu 2 matchs nuls (1964 et 1983). À ce jour, l’Écosse et l’Italie sont les deux seules équipes engagées dans le Tournoi des 6 Nations, à ne pas avoir connu la victoire face aux All Blacks.

Bonus : La malédiction du colonel Sanders (baseball)

La malédiction du colonel Sanders est une légende urbaine japonaise. Oui, on parle bien de ce colonel Sanders, l’homme qui porte la moustache et des lunettes et que l’on peut voir sur les devantures de tous les restaurants KFC du monde. En 1985, l’équipe de baseball des Hanshin Tigers remporte pour la première fois de son histoire les Japan Séries, le plus haut titre national dans le baseball japonais. Et la malédiction aurait commencé lors de cette victoire. Les fans, excités par le succès de leur équipe, ont jeté la statue du colonel Sanders situé devant un restaurant KFC dans le canal Dōtonbor. Depuis, une légende urbaine affirme que les Hanshin Tigers ne gagneront plus jamais le championnat jusqu'à ce que la statue soit retrouvée.Si une grosse partie de la statue fut retrouvée en 2009, il manquerait toujours les lunettes et le bras gauche du colonel à l'heure actuelle.