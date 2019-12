Les JO 2020 coûteront 11,5 milliards d'euros au Japon

Le coût des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 a été estimé ce vendredi à 11,5 milliards d'euros (1 350 milliards de yens) par son Comité d'organisation. Parmi ces 1 350 milliards de yens, 597 milliards seront assurés par la municipalité de Tokyo, 603 milliards par le Comité d'organisation de Tokyo 2020 et les 150 milliards restant par le gouvernement central. L'enveloppe budgétaire a connu une importante augmentation en raison des transports, de la sécurité et des moyens prévus pour lutter contre la chaleur. Par ailleurs, 27 milliards de yens sont mis à disposition pour faire face à d'éventuelles urgences telles que des catastrophes naturelles. Pour comparaison, le coût des JO de Paris 2024 est à l'heure actuelle estimé à 6,8 milliards d'euros, dont 1,5 seront versés par l'État.



Toutefois, ne sont pas compris dans le budget de Tokyo les 250 millions d'euros nécessaires au déplacement des épreuves de marathon et de marche à pied vers Sapporo, au nord du pays, en raison des fortes chaleurs qui devraient frapper Tokyo à cette période. Le Japon et le Comité International Olympique sont en discussion à propos de cette situation unique. « C'est sans précédent, donc il n'y a pas de procédures définies » a déclaré Gakuji Ito, directeur exécutif de la planification et des finances de Tokyo 2020.