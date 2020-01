Les grandes dates de l'année 2020 (hors football)

Du 5 au 7 janvier : Rallye Dakar

Après onze éditions en Amérique du Sud, le Dakar déménage, pour se disputer en Arabie Saoudite pendant les cinq prochaines années. A partir du 5 janvier, les pilotes (dont l’ancien champion du monde de F1 Fernando Alonso) se retrouveront pour douze étapes et 5000 kilomètres de spéciales, avec surtout des pistes et des dunes, et Nasser Al-Attiyah et Toby Price défendront leur titre. Spectacle garanti !

Du 10 au 26 janvier : Championnat d’Europe de handball masculin

L’Autriche, la Norvège et la Suède accueillent la 14eme édition de l’Euro, où l’Espagne remettra son titre en jeu. Toutes les équipes voudront prendre confiance à quelques mois des JO, à commencer par l’équipe de France, troisième de l’Euro 2018, qui devra affronter son rival norvégien dès le premier tour, avant sans doute de défier la Suède et le Danemark au deuxième. Comme toujours, cet Euro sera très relevé !

Du 1er février au 14 mars : Tournoi des 6 Nations

Trois mois après la fin de la Coupe du Monde, les équipes de rugby entament un nouveau cycle, qui les emmènera vers le Mondial 2023 en France. A commencer par le pays de Galles, le tenant du titre, qui a un nouveau sélectionneur, Wayne Pivac, tout comme la France, désormais coachée par Fabien Galthié. L’Angleterre et l’Irlande viseront également la victoire finale.

Du 11 au 17 mai : Championnats d’Europe de natation

A quelques semaines des Jeux Olympiques, les meilleurs nageurs européens se donneront rendez-vous à Budapest, afin de peaufiner leur préparation et, si possible, remporter quelques médailles. L’équipe de France, privée de Mehdy Metella, tentera de faire aussi bien qu’à Glasgow en 2018, où elle avait décroché 7 breloques, dont 4 en or (Bonnet, Lesaffre, 4x100m nage libre féminin et 4x100m nage libre mixte).

Du 27 juin au 19 juillet : Tour de France

Après un Tour de France 2019 assez exceptionnel, où les coureurs français ont brillé, avant d’assister impuissants au sacre du prodige colombien Egan Bernal, la Grande Boucle 2020 a de quoi offrir le même spectacle, avec un parcours très montagneux, situé dans la partie Sud du pays. Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe, Egan Bernal, Chris Froome, Tom Dumoulin ou Primoz Roglic devraient s’en donner à cœur-joie et régaler le nombreux public présent au bord des routes françaises.

Du 24 juillet au 9 août : Jeux Olympiques d’été

C’est évidemment le grand événement sportif de l’année. Tokyo va accueillir les Jeux de la 32eme Olympiade et tous les fans de sport attendent cette quinzaine avec impatience. Roger Federer, Stephen Curry, Chris Froome, Teddy Riner, Nikola Karabatic, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Katinka Hoszu…, toutes les légendes des différents sports seront présentes dans un même lieu et donneront tout pour décrocher l’or. La France, de son côté, tentera de faire aussi bien qu’à Rio, où elle avait glané 42 médailles (dont 10 en or). Seul bémol : le décalage horaire, qui fait que les épreuves se dérouleront de 1h à 17h environ, heure française.

Du 25 au 30 août : Championnats d’Europe d’athlétisme

Un peu plus de deux semaines après la cérémonie de clôture des JO, les athlètes européens ont rendez-vous à Paris, au Stade Charléty, pour les 25emes championnats d’Europe. Nul ne sait si les grandes stars continentales seront présentes, mais les Français voudront faire bonne figure, deux ans après avoir remporté 10 médailles (dont 3 en or) à Berlin.

Le 8 novembre : Départ du Vendée Globe

Comme tous les quatre ans depuis 1992, le tour du monde en solitaire, en monocoque, sans escale et sans assistance, partira des Sables d’Olonne. Le 8 novembre, une trentaine de skippers prendront le départ, pour tenter de succéder à Armel Le Cléac’h, vainqueur en 74 jours en 2017 et détenteur du record de l’épreuve. En son absence, mais aussi en celle de François Gabart, Vincent Riou ou encore Michel Desjoyeaux, il y aura forcément un vainqueur inédit en 2021 !

Du 23 au 29 novembre : Phase finale de la Coupe Davis

Après une première édition largement critiquée (tribunes vides, abandons ou forfaits, matchs terminés au bout de la nuit…), la deuxième « Coupe Davis nouvelle formule » se déroulera de nouveau à Madrid, et l’Espagne, soutenue par tout un peuple, sera de nouveau favorite. Surtout si Rafael Nadal est présent. A priori, la formule de la phase de poules ne changera pas, ce qui promet encore quelques couacs. Les meilleurs joueurs du monde seront-ils là (ils étaient 5 membres du Top 10 en 2019) ? Les supporters français boycotteront-ils encore l’épreuve ? Réponse en novembre…

Du 3 au 20 décembre : Championnat d’Europe de handball féminin

La dernière grande compétition de l’année se déroulera en Norvège et au Danemark, deux grands pays de handball. La France, victorieuse de l’Euro 2018, remettra son titre en jeu, en espérant qu’elle le défende mieux que son titre mondial 2017… Pour toutes les équipes, l’objectif principal de l’année sera bien sûr olympique, mais une médaille d’or européenne est toujours bonne à prendre. Depuis la première édition de l’Euro, deux équipes ont réussi le doublé JO-Euro la même année : le Danemark en 1996 et la Norvège en 2008.