L'équipe de France, Alain Bernard, Ayrton Senna : Les 1er mai qui ont marqué l'histoire du sport

Événement

1904 : Premier match de l’histoire des Bleus



L’équipe de France de football dispute le premier match officiel de son histoire face à la Belgique à Bruxelles. Le score final sera de 3-3 et le premier buteur de l’histoire des Bleus se nomme Louis Mesnier.

Naissances

Alain Bernard (natation) né en 1983



Considéré comme l’un des plus grands nageurs français de l’histoire, Alain Bernard se révèle aux yeux du grand public le 21 mars 2008 lorsqu’il bat record du monde du 100 mètres nage libre en demi-finale des championnats d’Europe disputés à Eindhoven avec un chrono de 47"60. Le 14 août 2008, il devient le premier champion olympique français du 100 mètres nage libre en 47"21 devant Eamon Sullivan et le duo Jason Lezak — César Cielo. Quatre ans plus tard, lors des Jeux Olympiques de Londres, il devient champion olympique du relais 4×100m. Non retenu pour la finale, il a néanmoins permis à l’équipe de France d’accéder à celle-ci de par sa participation aux séries.



Romain Ntamack (rugby) né en 1999



Le fils de l’ancien international français Émile Ntamack devient champion de France en 2019 sous les couleurs du Stade Toulousain. Champion du monde junior en 2018, Romain Ntamack est devenu en 2019, le plus jeune joueur français à disputer une Coupe du Monde, à 20 ans et 5 mois.

Décès

Ayrton Senna (formule 1) décédé en 1994



Icône au Brésil où son statut a dépassé celui du simple sportif, il est considéré comme l’un des plus grands pilotes de l’histoire de la Formule 1, dont il remporte le titre de champion du monde à trois reprises, en 1988, 1990 et 1991, gagnant 41 Grands Prix et réalisant 65 pole positions durant les onze saisons qu’il a disputées. Sa carrière fut marquée par sa grande rivalité avec le pilote français Alain Prost. Ayrton Senna décède le 1er mai 1994 à la suite d’un accident lors du Grand Prix de Saint-Marin.