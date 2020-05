Le CNOSF se mobilise pour les clubs amateurs

[Communiqué de presse]

Le CNOSF lance « Mon Club Près de Chez Moi »

A l’image de toute l’économie française, le sport est touché par la crise du Covid-19. Les clubs amateurs ont dû fermer pendant près de deux mois leurs installations mais, avec le déconfinement qui s’amorce, le Comité National Olympique et Sportif Français tient à être aux côtés de toutes les structures sportives, aux quatre coins de la France, dès qu’elles pourront à nouveau ouvrir leurs portes. En effet, alors que cette crise a mis en avant la notion de distanciation sociale, les clubs auront un rôle à jouer pour offrir une reconstruction sociale une fois que le combat contre ce virus invisible aura été gagné.Pour aider les 170 000 associations affiliées, qui emploient un million d’éducateurs qualifiés aux côtés de plus de trois millions de bénévoles, le CNOSF a décidé de lancer une plateforme en ligne baptisée « Mon Club Près de Chez Moi », qui sera officiellement lancée le 29 juin prochain mais dont une version préliminaire est déjà disponible . Ce service permettra de localiser facilement les clubs, qui permettent le partage des valeurs humaines et sont un vecteur d’utilité sociale, qui contribuent à la santé, à la réalisation et l’épanouissement de chacun, situés près de chez vous et de les contacter directement. Les clubs, mobilisés pour faire appliquer les gestes barrières en adaptant la pratique sportive selon les recommandations fédérales, sont là, près de chez vous donc n’hésitez pas à les rejoindre !