Le Cam : « J'ai connu l'insoutenable ! »

Le Cam : « Trois semaines de galère »



5e @VendeeGlobe, 4e place au général. Jean aura marqué cette édition, les esprits et les cœurs ! Merci à vous tous pour votre soutien inconditionnel ! #YesWeCAM #VG2020 #ibisSport @ca_finistere pic.twitter.com/kzCLfdniMP

— Jean Le Cam (@JeanLecam) January 29, 2021

Le Cam : « Si tu me demandes si je repars demain, c'est non »



La belle complicité @KevinEscoffier 💙 pic.twitter.com/Yw1EP7sxbm

— Jean Le Cam (@JeanLecam) January 29, 2021

A l'origine, il n'avait pas prévu d'en parler. « Parce que raconter ce genre de choses aurait suscité des polémiques et que ça ne concernait pas le reste du monde (...) Si je vous dis ça, c’est parce que vous m'avez demandé pourquoi ce Vendée Globe était si particulier et si dur. » Et à le voir essentiellement balancer sa joie d'être marin à la face du monde à chacune de ses vacations, il semblait difficile d'imaginer ce que traversait réellement Jean Le Cam (61 ans), lancé dans son cinquième Vendée Globe.« J’ai connu pas mal de choses difficiles dans ma vie, mais là, j’ai connu l’insoutenable. On y arrive. C’est toujours incroyable. C’est un miracle que je sois là aujourd'hui. C’est tout simplement incroyable. »« Chaque jour, je croisais les doigts pour que ça ne tape pas. Je n’osais même plus aller à l’avant. Je n’utilisais plus les ballasts car j’avais découpé celui du milieu, donc je ne pouvais plus ouvrir la vanne, sinon je coulais. » A chaque fois, il a pourtant« J’ai vu que ma première réparation marchait, alors je me suis dit que je pouvais aller plus loin. Après, ça a cassé à nouveau au milieu du Pacifique et je n’avais pas d'autre choix que d'aller jusqu’au cap Horn (...) Ensuite, il y a eu des conditions de rêve, il y a eu du plaisir, enfin, après trois semaines de galère. J'ai continué à remonter Nord et en me disant : "Quitte à être dans un radeau de survie, autant que l’eau soit chaude", puis ensuite "ne vaut-il pas mieux être dans son radeau au milieu des alizés ?" » Rien n'a pourtant été épargné au « Roi Jean », qui pensait avoir tout vu dans ce Tour du monde en solitaire (le cinquième pour lui) avant de se blesser aux côtes à l'approche de l'arrivée, et deUn calvaire sur lequel le skipper Yes We Cam ! est revenu jeudi - mais encore une fois parce qu'on l'y a poussé - après avoir franchi l'arrivée en 8eme position, le natif de Quimper terminant toutefois au pied du podium (4eme) après avoir récupéré 16 heures et 15 minutes pour avoir repêché le malheureux Kevin Escoffier le 1er décembre dernier.Ou le début des malheurs du Breton,« Le lendemain, le bateau était délaminé, la coque bougeait de 5 centimètres, ça craquait. Et dans cette situation, si ça casse, tu coules (...) Si tu commences à cumuler les emmerdes, ça devient l’enfer (...) Il y a une semaine ou deux, c’était encore l’horreur. » Un petit cauchemar qui fait qu'à ce jour, Le Cam, ravi d'avoir enfin mis pied à terre,. Surtout si c'est pour prendre aussi peu son pied que cette année. « Si tu me demandes maintenant, à chaud, si je repars demain, c’est non (...) Quand tu es stressé du matin au soir en te demandant si tu va pouvoir arriver ou non, il n’y a pas beaucoup de plaisir. » Surtout pour terminer à l'arrivée « à la place du con », dixit le « Roi Jean », que l'on n'est peut-être pas près de revoir de sitôt en mer.