Le beau geste du père d'Alexis Vastine

Un survêtement pour aider le personnel soignant

En cette période de crise du Covid-19, le monde du sport fait preuve de solidarité avec diverses actions. Le gardien du HBC Nantes, Cyril Dumoulin, a lancé la semaine dernière une vente aux enchères solidaire afin de réunir des fonds pour le CHU de Nantes. Et le succès est au rendez-vous. De nombreux acteurs du monde du sport (Valentin Rongier, Raynald Denoueix) se sont déjà mobilisés. Et le dernier participant n’est autre qu’Alain Vastine, père d’Alexis, ancien boxeur français tragiquement disparu dans un crash d’hélicoptère en 2015.Le père du défunt champion a décidé de mettre aux enchères la tenue que portait son fils lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. Et les promesses de dons pour le survêtement ne cessent de grimper. Pour le moment, la meilleure offre s’élève à 1400 € et le prix devrait continuer d'augmenter dans les prochains jours. Cette vente aux enchères a pour l’instant permis de récolter 72 348 euros. L’intégralité des bénéfices sera directement reversée au personnel soignant du CHU de Nantes, qui lutte contre la propagation du coronavirus.