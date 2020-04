Lacourt, Gueugnon, Christie : Les 22 avril qui ont marqué l'histoire du sport

Événement :

2000 : La sensation Gueugnon



Le Football Club de Gueugnon remporte la Coupe de la Ligue en s'imposant (2-0) face au Paris Saint-Germain. C’est l’unique fois dans l’histoire de la compétition qu’une équipe de Ligue 2 l’emporte en finale face à une équipe de Ligue 1.

Naissances :

Mark Van Bommel (football) né en 1977



Mark van Bommel est un joueur de football néerlandais ayant évolué au poste de milieu de terrain dans plusieurs grands clubs d'Europe tels que le FC Barcelone, le Bayern Munich ou encore l'AC Milan. Il était le capitaine du Bayern Munich de 2008 à janvier 2011 et de l'équipe des Pays-Bas d'août 2010 à juin 2012. Il remporte la Ligue des Champions en 2006 avec le FC Barcelone, il est aussi finaliste de la Coupe du Monde 2010.



Camille Lacourt (natation) né en 1985



Ce nageur français est champion du monde de natation du 100m dos en 2011 et champion du monde du 50m dos et du 4x100m quatre nages en 2013, puis champion du monde du 50m dos en 2015 et 2017. Il remporte aussi le titre de champion d'Europe du 50m dos, du 100m dos et du relais 4×100m quatre nages 2010 puis il devient champion d'Europe de natation du 50m et du 100m dos en 2016.

Décès :

Kitch Christie (rugby) décédé en 1998



Kitch Christie est un joueur sud-africain de rugby à XV. Il est surtout connu pour sa carrière d’entraîneur. Il entraîne l'équipe d'Afrique du Sud en 1994 et 1995, menant les Springboks à leur première victoire en Coupe du Monde, à domicile lors de l'édition 1995.