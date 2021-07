Yannick Bestaven et Jean Le Cam sont à l’honneur en ce jour de Fête Nationale. Quelques semaines après l’arrivée d’un Vendée Globe 2020-2021 riche en émotions et en suspense dont ils ont été les héros, les deux navigateurs font partie des 467 personnalités, avec 393 chevaliers, 53 officiers, 17 commandeurs, deux grands officiers et deux grand’croix, qui forment la traditionnelle promotion de l’ordre national de la Légion d’Honneur publiée ce mercredi au Journal Officiel. Déclaré vainqueur de l’épreuve après avoir participé au sauvetage de Kevin Escoffier lors de la première partie de course, Yannick Bestaven est fait chevalier autant pour ses performances sportives à la barre de Maître CoQ IV que pour son engagement comme chef d’une entreprise spécialisée dans la conception d’hydrogénérateurs.

Le Cam également salué

Ayant largement participé aux opérations de sauvetage de Kevin Escoffier dans l’Atlantique Sud, l’ayant retrouvé puis accueilli à bord de son embarcation avant sa récupération par la frégate Nivôse de la Marine Nationale en décembre dernier, Jean Le Cam a également été fait chevalier de l’ordre national de la Légion d’Honneur dans le cadre de cette promotion du 14 juillet. Ayant ensuite repris la course, le « Roi Jean » avait terminé le Vendée Globe à la quatrième place. Toutefois, les deux navigateurs ne sont pas les seules personnalités liées au sport ayant été salué par le gouvernement en cette occasion. En effet, à l’initiative du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports dirigé par Jean-Michel Blanquer, le vainqueur du Tour de France 1966 Lucien Aimar a également été fait chevalier tout comme l’ancien directeur général de la Fédération Française handisport Laurent Allard.

