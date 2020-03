Kontiolahti (F) : Herrmann fait coup double sur le sprint, premier Top 10 pour Chevalier

La chance a souri à Denise Hermmann (31 ans) en ce vendredi 13 pourtant bien morose pour le monde, et notamment celui du sport. De nouveau intraitable sur le sprint de Kontiolathi, la biathlète allemande qui avait confirmé la semaine précédente sur celui de Nove Mesto sa tendance à démarrer ses hivers lentement pour les finir en apothéose, a signé une septième victoire dans sa discipline de prédilection en carrière en devançant avec le meilleur temps de ski et un superbe 9 sur 10 au tir sa compatriote Franzeska Preuss (9/10) et la Norvégienne Tiril Eckhoff (8 sur 10). Un nouveau succès qui permet à Herrmann de s'adjuger son premier petit globe de cristal de la spécialité.

Premier Top 10 pour Chloé Chevalier

Dorothea Wierer, seulement 19eme (7 sur 10) vendredi en Finlande, avait pourtant longtemps semblé en passe d'aller décrocher ce petit globe. Mais elle s'est effondrée de nouveau, et le paye également au classement général de la Coupe du Monde, où Eckhoff, troisième de ce sprint, revient à 8 longueurs de l'Italienne. Promise depuis un moment à un deuxième sacre d'affilée, Wierer pourrait se faire coiffer au poteau par sa rivale norvégienne. Comme du côté des hommes, le gros globe se jouera sur la poursuite. Pas de podium chez les Françaises mais un Top 10 pour Chloé Chevalier. Huitième, avec une seule erreur sur le pas de tir (9 sur 10), l'Iséroise n'avait jamais été à pareille fête en Coupe du Monde. Julia Simon (11eme) a été tout près de l'accompagner, mais ses deux fautes au tir l'ont privée du Top 10.



BIATHLON - COUPE DU MONDE / KONTIOLATHI

Sprint 7,5 km femmes - Vendredi 13 mars 2020

1- Denise Herrmann (ALL), en 20'00”5 (1 tour de pénalité)

2- Franziska Preuss (ALL), à 20”1 (1)

3- Tiril Eckhoff (NOR), à 32”3 (2)

4- Lisa Vittozzi (ITA), à 37”1 (1)

5- Markéta Davidova (RTC), à 42”5 (1)

6- Monika Hojnisz-Starega (POL), à 47”3 (0)

7- Larisa Kuklina (RUS), à 47”9 (0)

8- Chloé Chevalier (FRA), à 51”5 (1)

9- Ingrid Tandrevold (NOR), à 52”6 (1)

10- Selina Gasparin (SUI), à 55”2 (2)

11- Julia Simon (FRA), à 56”6 (2)

...

13- Célia Aymonier (FRA), à 1'03”03 (2)

17- Justine Braisaz (FRA), à 1'17”6 (3)

33- Caroline Colombo (FRA), à 1'46”1 (2)

42- Anaïs Bescond (FRA), à 1'51”8 (4)