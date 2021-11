Karaté : Da Costa, le monde après l'Olympe !

🇫🇷🥇 CHAMPION DU MONDE !!

Après avoir décroché l’or olympique à Tokyo, Steven Da Costa (-67 kg) s'offre le titre mondial en étrillant le Macédonien Emil Pavlov en finale ! 🤩#KarateDubai2021 #FranceKaraté pic.twitter.com/JU3UO8IkLL



— francetvsport (@francetvsport) November 20, 2021

Deux autres médailles pour la France

Il a fait le déplacement à Dubaï malgré une préparation en dent de scies, et seulement parce que les Mondiaux ont lieu tous les deux ans et parce que son sport ne sera plus olympique en 2024. Mais c'est bel et bien avec la médaille d'or autour du cou que le karatéka français Steven Da Costa va quitter les Emirats. Le Lorrain de 24 ans, sacré champion olympique des -67kg à Tokyo il y a trois mois, a décroché son deuxième titre mondial, après celui remporté à Madrid en 2018. Mercredi, celui qui est agent SNCF dans la vie était parfaitement rentré dans sa compétition en remportant ses quatre combats.Malgré sa préparation tronquée par les sollicitations dues à sa médaille et son combat médiatique (en vain) pour tenter de conserver le karaté au programme des JO de Paris 2024, Steven Da Costa a démontré une fois de plus qu'il était le roi de sa catégorie. "Ça serait grand de terminer l’année par un titre mondial. Bon, je me dis quand même que j’ai déjà tout pris, tout ce dont je rêvais, je l’ai accompli, le reste, c’est du plus. L’objectif de ma vie a eu lieu cet été. Mais on n’est jamais vraiment rassasié de médailles. Le but est de ramener le plus de titres possibles", confiait le Meurthe-et-Mosellan dans les colonnes de L'Equipe mercredi. Il va désormais pouvoir profiter de vacances bien méritées !Et la fête sera belle dans la famille Da Costa, car le frère jumeau de Steve, Jessie, qui évolue dans la catégorie des -84kg, a décroché la médaille de bronze, une grande première pour lui. Il a dominé le tenant du titre Ivan Kvesic (4-2) dans le combat pour la médaille.