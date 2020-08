Källström, Hardy et Wilson : Les 24 août qui ont marqué l'histoire du sport

Événements

2008 : La France est championne olympique de handball



Après avoir écarté la Russie (27-24) puis le champion en titre, la Croatie (25-23), la France s'attaque à l'Islande en finale du tournoi olympique à Pékin. En face, leur adversaire est un invité surprise à ce stade de la compétition. Forts de deux titres mondiaux (1995 et 2001) et d'un titre européen (2006), les Français n'ont qu'un objectif en tête : glaner la première médaille d'or des Bleus dans cette discipline. Grâce à une génération en plein essor, ces derniers montent en puissance peu après les dix premières minutes jusqu'à la mi-temps (15-10). En deuxième période, l'équipe de Claude Onesta déroule et s'adjuge aisément la victoire finale (28-23). Les Tricolores terminent ainsi invaincus du tournoi.



2019 : Astana lance la Vuelta



Lors de la première étape de la Vuelta en 2019, c'est un contre-la-montre, entre Salinas-de-Torrevieja et Torrevieja, long de 13 kilomètres, qui est au programme. Alors qu'on attendait les Jumbo-Visma, très bons au Tour de France, ces derniers ont mal négocié une chicane et ont perdu de précieuses secondes au classement général. Finalement, l'équipe kazakh d'Astana est la plus rapide sur cet exercice grâce à une belle cohésion et des relais efficaces. Le Colombien Miguel Angel Lopez, leader de sa formation, prend le maillot rouge. Deceuninck-Quick Step se classe second à deux secondes et Sunweb à cinq secondes.

Naissances

Kim Källström (football) né en 1982



Retraité depuis décembre 2017, Kim Källström est un ancien milieu de terrain central formé à Häcken en Suède. Après une pige au sein du championnat local, il s'engage en Bretagne, au Stade Rennais en janvier 2004. Pendant deux ans et demi, il participe à 96 rencontres et marque 22 buts pour 9 passes décisives. L'Olympique Lyonnais remarque ses belles performances et l'achète pour 8 millions d'euros. Kim Källström passe six ans avec les Gones et prend part à près de 300 matchs (22 buts, 33 passes décisives). Vendu au Spartak Moscou par la suite, le Suédois enchaîne ensuite plusieurs clubs (Arsenal et le Grasshopper) avant de terminer à Djurgarden dans son pays natal.



Romain Hardy (cyclisme) né en 1988



Natif de La Chapelle d'Andaine en Normandie, Romain Hardy a été jusqu'en 2009 agent de la SNCF. Celui qui se décrit comme un Breton d'adoption a démarré sous les couleurs de Bretagne-Schuller (2010-2012) avant de complètement se consacrer à la discipline en signant pour quatre saisons chez Cofidis. Il se classe par la suite 27eme du classement général de la Vuelta en 2016. La saison d'après, le puncheur revient "à la maison" et signe chez Fortuneo-Vital Concept, qui devient par la suite Fortuneo-Oscaro puis Fortuneo-Samsic. En 2019, Hardy signe officiellement sous les couleurs d'Arkéa-Samsic, avec les leaders Warren Barguil et Nairo Quintana.

Décès

Justin Wilson (automobile) en 2015



Justin Wilson était un pilote automobile britannique. Il a démarré sa carrière en 2003 en Formule 1 avec Minardi et Jaguar sans parvenir à percer davantage. Il s'est ensuite engagé en Champ Car où il démontre ses talents en remportant de nombreuses courses. En 2008, le Britannique décide de piloter en IndyCar Series où il termine 11eme du championnat pour sa première saison. En 2012, il remporte également les 24h de Daytona. L'année de son décès, en 2015, il participe aux 500 Miles d'Indianapolis avec le team Andretti Autosport. Lors du tour 180 (sur 200), il est heurté à la tête par un débris de la voiture de Sage Karam. Inconscient à l'arrivée des secours et placé dans le coma par la suite, il est déclaré mort le 24 août 2015.