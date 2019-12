JO 2024 : Une délégation du Vatican aux Jeux olympiques ?

Un nouveau pays pourrait faire ses débuts sur la scène olympique lors des Jeux olympiques 2024. A Paris, le Vatican pourrait envoyer une délégation aux JO pour la première fois de son histoire. Le petit état enclavé dans Rome possède sa propre fédération d'athlétisme depuis le mois de janvier. Et en 2020, plusieurs autres disciplines dont le taekwondo pourraient suivre. De quoi à terme pouvoir permettre à l'état pontifical d'avoir un Comité national olympique. Une étape essentielle pour espérer participer au plus grand évènement sportif de la planète. Envoyer des athlètes aux Jeux olympiques serait un exploit pour un pays dont la population ne dépasse par les 1 500 habitants.

"Un Comité olympique qui serait surtout symbolique"

L'idée d'un CNO est en bonne voie dans le pays dont la superficie est inférieure à un demi-kilomètre carré. Monseigneur Melchor Sanchez de Toca, le ministre des Sports au Saint-Siège, en a parlé à Francsjeux. "Lorsque nous aurons cinq disciplines sportives affiliées à leurs Fédérations internationales respectives, nous pourrons penser à la constitution d’un Comité national olympique." Il a également évoqué les objectifs que le Vatican aura en cas de participations aux Jeux olympiques. "Nous ne voulons pas lutter pour les médailles. Notre Comité olympique serait surtout symbolique. Mais cela permettrait de montrer que les valeurs de l’olympisme peuvent être partagées par les chrétiens." Monseigneur Melchor Sanchez de Toca a précisé que le Vatican entretient d'excellentes relations avec le CIO. Et selon lui, l'objectif Paris 2024 est envisageable. "Cela me semble réaliste, même s’il faut résoudre des difficultés de nature légale. Nous avons quelques nœuds à démêler, le Vatican n’étant pas un pays comme les autres. La citoyenneté vaticane existe, mais elle est reliée à la fonction. Le Vatican recense actuellement 600 citoyens et 823 résidents. Composer avec ces particularités constitue un défi, certes, mais un défi intéressant pour tout le monde car il faudra savoir se monter créatifs." Un défi qui s'il est réussi, pourrait permettre aux Jeux olympiques de Paris d'entrer un peu plus dans l'histoire.