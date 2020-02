JO 2024 : Des drones pour surveiller les épreuves nautiques ?

[#EM20] Moment fort de la journée : la démonstration du projet DroneSeastem-Protect, un système de #drones pour sécuriser les accès maritimes.

Un grand merci aux partenaires, à l'INPP Marseille pour son accueil et la @MaRegionSud, le @GICAN & @PoleMerMed pour leur soutien. pic.twitter.com/QrnIxsRRvj

— ECA Group (@ECA_Group) February 5, 2020

Un projet mêlant ciel et mer

Dans son édition du jour, La Provence nous apprend qu’un groupe de sept industriels (Eca group, Alseamar, CLS, l’Ifremer, IXblue, Naval group et Subsea Tech) planchent sur un projet assez fou pour les JO 2024 : envoyer sur la rade de Marseille une armée de drones sous-marins, de surface et aériens. Le but ? Assurer la sécurité des épreuves nautiques qui auront lieu à Marseille.Le projet baptisé « DroneSEAs-team-Project » devrait être opérationnel d’ici 2023. D’ici là, il faudra créer une plateforme commune pour piloter et faire communiquer l’ensemble des appareils. Une mission complexe mêlant ciel et mer, mais qui devrait « créer 25 emplois dans les cinq ans pour les partenaires suivant la fin du projet » selon Alain Fidani, directeur recherche et innovation chez ECA Groupe. Le coût du projet est d’environ 15 millions d'euros.