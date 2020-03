JO 2020 : Les athlètes de Team USA en faveur d'un report

USOPC Statement on survey of Team USA athletes related to COVID-19 and Tokyo 2020.

— Team USA (@TeamUSA) March 23, 2020

93% des athlètes consultés par Team USA demandent un report des JO

Chaque jour, l'hypothèse d'un report des Jeux olympiques 2020 prend un petit peu plus d'épaisseur. De nombreuses voix s'élèvent en faveur de cette option alors que le Covid-19 fait de plus en plus de victimes.Team USA a avoué dans un communiqué qu'«il est plus clair que jamais que la voie d'un report est la plus juste, nous encourageons le CIO à prendre les mesures nécessaires pour que les Jeux olympiques puissent se dérouler de manière juste pour tous les athlètes. » Cette dernière requête intervient alors même que les instances américaines ont conscience que la pandémie actuelle pourrait être jugulée d'ici le mois de juillet. C'est plutôt au niveau de la situation sportive globale que les Américains s'inquiètent. Ils regrettent l'impact du coronavirus sur les conditions d'entraînements, le suivi anti-dopage et les processus de qualification aux Jeux olympiques.Team USA s'est basé sur un sondage réalisé auprès de ses athlètes pour formuler la demande de report. Les résultats de la consultation a mis en avant les difficultés pour les athlètes de se préparer convenablement à ce qui peut être le rendez-vous de leur vie.65% des votants ont avoué que la crise sanitaire avait un impact important sur leurs entraînements. Parmi eux, 25% ne peuvent pas s'entraîner du tout. Moins de 10% des athlètes représentant 59 des 63 disciplines programmées aux Jeux olympiques et paralympiques 2020 sont capables de poursuivre leur préparation normalement. De manière globale, deux tiers des athlètes consultés pensent mettre leur santé en danger en cas de poursuite de l'entraînement. Un constat qui a poussé 92,7% des votants à demander le report des JO 2020. Leur comité national olympique s'est désormais fait leur porte-parole et le verdict de ce sondage risque de peser dans la décision finale du CIO quand on connaît le poids des Etats-Unis dans l'olympisme.